La mirada cítrica: La reacción de Europa a la crisis del coronavirus

Los gobiernos, como el de Rusia, limitan los enlaces aéreos, lo que provoca ingentes pérdidas en el sector del transporte. Algunas compañías aéreas mantienen los vuelos aunque vayan vacíos para no perder el slot, el permiso de gestionar ese enlace. Noruega ha tenido que salir al rescate de la compañía Norwegian.

El golpe sobre el turismo se agranda. Se cancelan viajes y reservas y más, cuando se suspenden y retrasas eventos señeros y populares como por ejemplo las Fallas. El sector hotelero cruza los dedos para que esta crisis dure lo mínimo posible pero el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, en Más de Uno, ha reconocido que esto no se resuelve en semanas, será transitorio, si, pero durará meses.

Mañana, el Gobierno aprobará un Plan de Choque pero el ministro ya ha adelantado que se prepara una prestación para los progenitores que deben quedarse en casa a cuidar de sus hijos. El Fondo Monetario Internacional, en su informe sobre España, solicita con urgencia apuntalar y reforzar la Sanidad.

Asegura que no ve recesión pero pide al Gobierno medidas extraordinarias, medidas fiscales, contener la crisis. Mañana también, Christine Lagarde debe dar el do de pecho en su primera gran prueba de fuego como mandamás del Banco Central Europeo. Lagarde ya, para ir preparando el terreno, sin placebos ni sedantes, señala que si Europa no reacciona el Viejo Continente podría caer en un nuevo shock financiero.