La mirada cítrica: "Los tipos de interés han hecho hoy el Tancredo. No se han movido ni un rizo"

Trump también influye en los tipos de interés europeos. La cosa está así.. Candente. Para empezar, Christine Lagarde ha mantenido el argumento previsot, no ha improvisado. Los tipos de interés han hecho hoy el Tancredo. No se han movido ni un rizo.

El BCE tiene como principal objetivo controlar la inflación. Pues bien.. Ya comienzan a evaluar la influencia de un posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca con una política económica que será inflacionista, ya, por lo pronto con la subida de los aranceles. Y encima, en Europa, como dice Lagarde, la inflación todavía no está controlada.

El BCE también apunta que una política proteccionista en la Casa Blanca, lo que tendría consecuencias significativas sobre las exportaciones y actividad europeas. Así que el precio del dinero sigue en el 4,25% y los analistas esperan que la rebaja, si llega, sea en septiembre, con la cuesta postvacacional.

Ya que estamos hablando de vacaciones, el Supremo ha dictaminado en una sentencia que si hay plus de nocturnidad también debe abonarse en el mes de vacaciones.

Un policía municipal ha batallado con esta cuestión hasta llegar al Tribunal Supremo y éste le ha dado la razón. Si hay plus de nocturnidad se debe abonar también en el mes de vacaciones. Al igual que los días festivos. El Supremo señala que si no fuera así, la remuneración de las vacaciones no sería íntegra. Así que ahora puede haber una avalancha de reclamaciones, como apunta Mari Cruz Vicente de Comisiones.

Entretanto los sindicatos acusan a la patronal de haber entrado en bucle en las negociaciones sobre la jornada laboral.

Ursula Von der Leyen renueva su cargo como presidenta de la Comisión Europea y anuncia un plan europeo a favor de la vivienda asequible. El acceso a la vivienda es uno de los problemas más graves de España y de Europa. Ursula Von der Leyen ha anunciado que en la nueva Comisión Europea habrá una comisaría de vivienda. Y también ha anunciado un Plan de Vivienda Asequible en el Continente. En el plan se permitirá dedicar a la vivienda dinero de los Fondos de Cohesión. Lo que tampoco ha sido asequible hoy es la electricidad. Ha regresado a zona de máximos, por encima de los 100 euros el megawatio.

Y en el mundo de la empresa tenemos varias noticias destacadas. Bankinter dispara sus beneficios un 13% más hasta superar los 470 millones de euros. En Sagunto Volkswagen no solo va a construir baterías para coches eléctricos, también baterías para almacenamiento, para las energías renovables. Y hay muchas guerras comerciales, pero una que es feroz es el de las pizzas que bajan el precio, lo que ha provocado un desplome del 14% en la acción de Dominós. Por cierto, el Vaticano ha dicho que es una estafa lo de la vidente que se dice capaz de realizar el milagro de multiplicar las pizzas y los ñoquis. Fíjate, estaban preparando una peregrinación.