La mirada cítrica: "Repsol vende 14 millones de unidades de pan y bollería al año"

Hoy tenemos mucha miga en la Brújula de la Economía. No tanto como la literatura de Baroja. Don Pio entre novela y novela horneaba pan, era uno de los dueños de Viena Capellanes, empresa, ahora de sándwiches, fundada por su tío. Pero, es otra empresa la que se alza con el pódium de mayor panadero del país. El mayor panadero de España es la mayor petrolera de España, Repsol. En sus estaciones de servicios vende 14 millones de unidades de pan y bollería al año. También es de las mayores ópticas, con 600.000 pares de gafas Sun Planet y sirve algo más de 7 millones de cafés. Entre medias, también vende gasolina y gasóleo.

Y esto cuando seguimos con atención el mundo de la energía. Hoy hay reunión estratégica en el Kremlin, entre los saudíes y los rusos ante el temor de corte de suministros. Riad deja caer que desea estabilizar el mercado. Quien no se ha estado quieta ha sido Exxon Mobil, la heredera de señera Standard Oil, que ha comprado por 60.000 millones de dólares la compañía de esquito Pionner.

Esta noche música de Los Diablos, de Amado Jaén, su bajista y compositor. El músico nos ha dejado este miércoles.

El diablo se esconde en los detalles. Y en las cuentas públicas hay muchos recovecos donde esconderse. Pero, también hay muchas lupas observando. Por ejemplo, el FMI no cree que España vaya a cumplir con sus objetivos de déficit público, el 3% si no retira antes las ayudas públicas a la energía. Además, el año que viene regresan las reglas fiscales a la UE, aunque Nadia Calviño, en Marrakech asegure que no se quiere volver al pasado.

Y las proyecciones de la Seguridad Social sobre la sostenibilidad de las pensiones ha generado un acalorado debate entre los economistas y expertos. La mayoría no cree que España pueda crecer durante 35 años a una media del 1,5%, ni bajar el paro al 5,5% y tampoco creen que todos los años lleguen 300.000 inmigrantes para trabajar. Y esas son algunas de las proyecciones para garantizar las pensiones.

Le cortan las alas a Hacienda. El fisco no podrá acceder a los dispositivos electrónicos en una inspección si se vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos. El Alto Tribunal anula un fallo que avalaba el acceso a un ordenador de un contribuyente aprovechando la autorización de entrada en el domicilio. Y otra sentencia del Supremo dice que es compatible cobrar el paro y una indemnización de despido. Y ya que hablamos de Hacienda, Portugal anuncia una rebaja en el Impuesto de la Renta.

La compra de viviendas por extranjeros baja por primera vez en dos años. Pero, la compra y venta va por barrios, por comunidades, como dice la portavoz del Colegio del Notariado.

Además, la Universidad de Essex asegura que los que viven de alquiler envejecen más rápido. Vamos, “Aquí no hay quien viva”. Y por último, lo mejor es buscar un rayo de sol. Y por eso, quizá, en este Puente del Pilar se van a realizar más de 30.000 operaciones de vuelo en los aeropuertos.