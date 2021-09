La mirada cítrica: Los Presupuestos están más en el aire que los beneficios de AENA

En Economía los beneficios vienen y van. Y a veces vuelan, como es el caso de AENA... El gestor de aeropuertos ha sufrido hoy un duro golpe en el parlamento que le obliga a rebajar el precio de los alquileres a las tiendas y comercios de los aeródromos. Se calcula que este golpe puede alcanzar los 1.500 millones de euros. Solo hoy, en bolsa, AENA es la empresa que más ha bajado en el Ibex, 1,63% abajo. En solo una hora ha perdido más de 300 millones de euros de capitalización.

El INE ha despertado hoy con un jarro de agua fría al Gobierno. En el segundo trimestre la economía crece solo un 1, 1%, mucho menos de lo estimado por el Gobierno. Esta revisión a la baja, con menos consumo y menos inversión, deja descuadrado el cuadro macro de Calviño. Ha caducado en dos días, como si fuera un yogurt. El cuadro macro queda como un cuadro cubista de Juan Gris o Picasso, con formas angulosas.

Los Presupuestos están más en el aire que los beneficios de AENA. Podemos insiste en que no habrá apoyo si el Gobierno no eleva el Impuesto de la renta para las grandes fortunas y, sobre todo, no modifica el Impuesto de Sociedades e impone un suelo mínimo del 15%. Un porcentaje que es similar al defendido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Y en el diálogo social hay más que incertidumbre. La separación entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno en los ERTES no termina de encogerse. Las posturas se mantienen enfrentadas, cuando en la Reforma de las pensiones el consenso hace tiempo que se jubiló y no aparece por el Parlamento.

Y ahora que hablamos de dinero. Las comunidades autónomas ya han sacado su ametralladora de argumentos para intentar arramblar con la parte del León del próximo sistema de financiación. Cuando se habla de repartos de dinero no hay disciplina de partido. Y la compañera más fiel del dinero es la deuda, la morosidad. La Confederación de la Pequeña y Mediana empresa denuncia que España regresa al tradicional hábito de pagar tarde y mal.