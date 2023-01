La mirada cítrica: un país con la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea tiene poco que celebrar

No sé si sabes que la harina es explosiva. Si. Por eso en los antiguos molinos ninguna pieza era de metal. Cualquier chispa podía provocar una explosión. La harina es un carbohidrato formado por cadenas de glucosa inflamable. Cuando el polvo de la harina está en suspensión hay peligro. Las tahonas hoy peligran y están más que calientes. Han desaparecido más de 600 establecimientos por la elevación de costes, no solo de la energía, también del azúcar, de la harina, etc. Así que hoy, las panaderías y las pastelerías han apagado sus hornos en toda España. Un apagado simbólico que no pone en riesgo el roscón de Reyes, pero que indica el riesgo que corre este negocio. El negocio del pan y del pastel. Ya sabes Rafa, la Revolución Francesa comenzó con el pan, cuando María Antonieta dijo aquello de “si no queréis pan, pues que coman bollos”.. Hablaremos de la cuestión, de los problemas de las panaderías, no de María Antonieta.

Lo que no suena del todo bien son los datos del paro. El Gobierno intenta apabullar y celebrar las cifras pero la mayor parte de los sindicatos, los empresarios, los autónomos y los expertos no entienden tanta celebración. ¿Por qué Ignacio?

Pues porque un país con la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea tiene poco que celebrar. Los datos oficiales nos dicen que el paro bajó el año pasado en casi 270.000 personas y la ocupación creció en 472 mil afiliados. La ministra de Hacienda afirma que tener más de 20 millones de empleos es un dato histórico

La cuestión es que hay muchos números pero las matemáticas no terminan de cuadrar en las cifras del paro. El Gobierno destaca el aumento de los contratos fijos. Pero menos del 40% son empleos fijos a tiempo completo. El resto o son a tiempo parcial, por horas, o son contratos fijos discontinuos, más de dos millones y Cuca Gamarra portavoz del PP acusa Sánchez de cambiar las reglas

De los dos millones de contratos fijos discontinuos la clave está en saber cuantos están desocupados. Según varios analistas pueden superar el medio millón. El Problema más allá de cifras es que este tipo de contrato ha crecido casi un 1.500 % y ha absorbido la precariedad de contratos anteriores como el de obra y servicios, como señala desde USO, Joaquín Perez

La cuestión es que el cierre del año hubiera sido distinto, posiblemente en negativo, si se hubieran contabilizado los desocupados fijos discontinuos

¿Y los empresarios y los autónomos qué dicen?

Pues que se aprecia la desaceleración económica. Según la CEOE la ralentización comenzó en la primavera. Según Infojobs se ha acelerado tras el BlackFriday. El caso es que según Lorenzo Amor, de ATA, en el colectivo de autónomos el comercio de ha hundido y califica de pésimo el 2022

Solo hay cinco autónomos más en la Seguridad Social respecto al año anterior. Aparte del paro hay otras cosas interesantes, como novedades en las bajas médicas.

Si, por ejemplo, que en caso de enfermedad ya no es obligatorio llevar la baja a la empresa. La compañía deberá acceder telemáticamente a la baja médica. Y ojo a Italia. Estamos en enero pero ya sabes Rafa hay que guardarse de los Idus de Marzo. En Europa se extiende la preocupación por la salud financiera de Italia. Se ve a Roma como el eslabón más débil de la Unión ante las subidas de tipos de interés del BCE. El Gobierno de Meloni no está para tarantelas.