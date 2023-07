La mirada cítrica: "Mañana Hollywood puede vivir una nueva huelga de actores"

Hoy la cosa económica tiene la resaca del debate. Como tú dices, el debate sobre el debate. Más de un dirigente socialista apuntaba al formato, a los moderadores, al ritmo, a los bloques. Es el caso del ex presidente Zapatero, a quien no le gusta que los moderadores estuvieran tan lejos. Vamos, que echaba de menos que participaran más. Es como si echara de menos las tarjetas amarillas en la final de la Champions o que el árbitro no parará más a menudo el combate.

Mañana Hollywood puede vivir una nueva huelga de actores que se juntará con el paro de los guionistas. En los tiempos de series, streaming e incipiente Inteligencia Artificial, los actores reman una remuneración, unos salarios más justos. Quieren una nueva fórmula de cálculo en los derechos de remisión ante el streaming y las plataformas a las que no les gusta dar datos de visitas y visualizaciones.

Además, está el problema de la Inteligencia Artificial y como imágenes realizadas por ordenador sustituyen sus interpretaciones o las imitan. Estamos hablando de 160.000 actores, que dejarían inmediatamente de rodar películas, series y anuncios. La mayor huelga de actores fue la que convocó Ronald Reagan a inicios de los años 60. Actores tan conocidos como Meryl Strep, Brendan Fraser, Jennifer Lawrence, entre otros, han firmado una carta en la que piden firmeza a su sindicato. Y es que los actores están ante el Dial de su Destino.

La Inteligencia Artificial va a provocar un cambio sin precedentes en el mercado laboral. Afectará a todos los sectores económicos, sobre todo a los más repetitivos y lo hará con extrema rapidez. En España, la OCDE calcula que afectará al 28% de los empleos. La OCDE también resalta la alta tasa de paro de España, triplica la media, solicita una regulación más estricta de los fijos discontinuos y apunta una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, con una caída del salario real, casi el doble que en la media de la OCDE. Por cierto, aun así, la riqueza neta de las familias ha aumentado un 2,9% en el primer trimestre.

Hacienda ha dado su brazo a torcer y admite la nulidad absoluta de las sanciones del modelo 720. No quedaba otra, tanto tribunales españoles como el Tribunal de Justicia Europea habían sentenciado contra las desproporcionadas multas. Este modelo 720 lo puso en marcha Cristóbal Montoro y exigía declarar y pagar impuestos en España por cualquier bien, derechos o ingresos conseguidos en el exterior. Las sanciones podían llegar al 150% sobre el valor del gravamen eludido. También contaba con multas fijas de 10.000 euros por dato inexacto. Ahora, Hacienda se enfrenta a devoluciones multimillonarias. Hacienda llegó a sancionar a más de 5.000 contribuyentes y el dinero a devolver puede acercarse a los 250 millones de euros.

Y el Consejo de Ministros, a propuesta de Hacienda ha aprobado la mayor oferta de empleo público de la historia. A solo 12 días de los comicios ha decidido una oferta pública de empleo. Son casi 40.000 nuevas plazas para este año, un 16% más que el año pasado. CCOO no ve clara esta oferta, su responsable de la función Pública Javier Martínez, cree que no se crea empleo neto efectivo en la Administración. De las casi 40.000 plazas, unas 30.000 corresponden a la Administración General del Estado, de aquí casi 2.000 son para Justicia y para la Policía 2,800 al igual que para la Guardia Civil. Y 2.500 puestos de trabajo para la Seguridad social, para la atención presencial al público.