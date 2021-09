La mirada cítrica: "La idea de retrasar la edad de jubilación ya queda plantada por si germina"

Uno de los pilares del Estado del Bienestar es el sistema de pensiones. Es el origen de buena parte de las políticas sociales, cuando ya, antes de que existiera la Seguridad Social, existían los seguros para la vejez cuyo precedente más antiguo proviene de los gremios de la Edad Media. Los socialdemócratas siempre han tenido a gala ser los impulsores de la Seguridad Social, pero en Europa fue el canciller Bismarck el primero en aprobar la seguridad social pública..

Ese es el pasado de las pensiones, porque el futuro en España dependerá de la reforma que prepara el Gobierno. El dialogo social ya está lo suficientemente enrevesado con los ERTES y la Reforma Laboral cuando el ministro Escrivá suelta su reflexión sobre el cambio de cultura laboral y la posibilidad de trabajar hasta los 75 años. Después, el ministro rectifica pero la idea de retrasar la edad de jubilación, una vez más, ya queda plantada por si germina.

Lo que germina como brotes verdes son las ganancias en bolsa. Los inversores han interpretado positivamente la victoria de los socialdemócratas en las elecciones alemanas. Al fin y al cabo, Scholz ya controlaba y dirigía con Merkel la política económica, así que no creen que introduzca muchos cambios. Incluso, su cancillería tardaría más en imponer políticas más duras para reducir deudas y déficits.

Lo que no se reduce es la tensión logística en el Reino Unido. Las circunstancias dan para pocas pompas. Las gasolineras británicas cierran porque no les llega el combustible por la falta de camioneros. Incluso hay peleas para poder acceder a los surtidores.

No falta carburante, lo que falta son camioneros. Muchos de ellos regresaron a sus países por el Brexit. Este era un riesgo, el de la escasez de trabajadores extranjeros en algunos sectores, que alertaron los expertos económicos ante la salida británica de la UE. Las tensiones logísticas afectan a la red de carburantes, pero también afectarán a otros comercios.

No solo faltan camioneros en el Reino Unido, aunque en las islas la cosa es casi dramática, también hay escasez de conductores en España. Algunas patronales estiman un déficit del 20% y advierten que las dificultades logísticas pueden acentuarse durante la campaña de Navidad. La vida del camionero no es fácil y el sueldo, dicen, no termina de compensar, así que hoy día en España se registran 10.000 ofertas de empleo de profesionales del transporte sin cubrir.