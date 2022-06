La mirada cítrica: "Hoy día, y al igual que en tiempos del Watergate, Occidente también está inmerso en procesos inflacionistas"

Este es un día especial para el periodismo. Hace cincuenta años comenzaba el caso Watergate.

Un día como hoy, hace medio siglo, el vigilante de seguridad Fank Willis descubrió que algunas cerraduras del Complejo Watergate de Washington habían sido manipuladas. Los agentes revisaron planta por planta todo el edificio. En la sexta se encontraba el Comité Nacional Demócrata. Allí detuvieron a cinco fisgones.

The Washington Post publicó al día siguiente la detención y que uno de los arrestados afirmaba ser agente de la CIA. Se inició la investigación periodística con Woodward y Bernstein y su escurridiza fuente, Garganta Profunda.

Años después se supo que el informante secreto era el número dos del FBI, William Mark Felt. Entonces, la constancia del Washington Post fue heroica con la administración Nixon fieramente en contra. Éste revalidó el cargo en las elecciones de 1972 pero dos años después tuvo que dimitir acuciado por los casos de espionaje y la corrupción política.

Entre unas cosas y otras a Richard Nixon le dio tiempo a bombardear con saña Vietnam del Norte y a abandonar el patrón oro. EE.UU. ya no tenía capacidad para mantener la convertibilidad del dólar con el preciado metal. Esta decisión, años después, según algunos estudiosos, abrió la puerta a la inflación de los 80. Se les olvida que por medio tuvo lugar la Guerra del Yon Kipur y el primer boicot de energía, de petróleo, a Occidente

Hoy día, Occidente también está inmerso en procesos inflacionistas. No tenemos a Nixon pero contamos con Putin. No tenemos la guerra árabe-israelí pero sufrimos los embates de la invasión rusa en Ucrania.

En España, la fórmula para bajar el precio de la electricidad, limitando el coste del gas, no termina de funcionar. Es farragosa. Y el grifo del gas lo controla el Kremlin. Ya no llega gas ruso a Francia. Y la pobreza energética aumentando. El 11% de la población española está en pobreza energética, hablamos de casi 5 millones de personas. Son familias que no pueden mantener su domicilio a una temperatura adecuada. No todo el mundo puede encender el aire acondicionado

Y la energía inflama a la inflación. Se confirma el 8,1% de la zona euro. También que las primas de riesgo se relajan tras el anuncio de intervención del Banco Central Europeo. Eso sí, los países del norte no solo quieren imponer condiciones a los del sur, reclaman el regreso de los Hombres de Negro.