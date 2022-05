La mirada cítrica: El Gobierno se lanza a por grandes fabricantes de semiconductores

Davos es uno de esos lugares del mundo donde hay una mayor concentración de poder y de dinero por metro cuadrado. El Gobierno no solo ha lanzado una ofensiva para atraer a España a los grandes fabricantes de semiconductores aprovechando el PERTE del microchip y los 12.000 millones de euros de inversión. Dinero que llega de Europa, pero frente a la industria agroalimentaria o del automóvil, donde España es una potencia, en los microchips, prácticamente, hay que empezar desde cero.

El Ejecutivo también le ha echado el ojo a los Fondos Soberanos. Esta tarde se ha reunido Pedro Sánchez con el principal directivo de Temasek, uno de los dos grandes fondos de inversión de Singapur. Los fondos soberanos son unos instrumentos de inversión muy especiales, el dinero llega de los estados. En la mayoría de los casos detrás suele estar un Estado no democrático o con origen petrolero. Los fondos soberanos más importantes son los de China, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait o Arabia Saudí, aunque el más grande de todo es el Fondo de Pensiones de Noruega, más de 1,2 billones de euros para invertir.

Sánchez no solo intenta atraer al fondo de Singapur o al de Qatar, con el recibimiento de su Emir por todo lo alto. Antes, el Gobierno español ha contactado con Mubadala el Fondo soberano de Abu Dabi o con el de Kuwait, el famoso KIA. Y estos fondos necesita diversificar sus riesgos y sus inversiones. No miran solo a la energía fósil, gas o petróleo. Buscan energías limpias, verdes y tecnología, Inteligencia Artificial, 5G, semiconductores, informática, farmacia. En el pasado año, la tecnología y la salud captaron el 60% de las operaciones de los fondos soberanos. Y por supuesto, en Occidente casi ningún gobierno planteó problemas morales por pertenecer a países que no respetan los derechos humanos.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan de Ahorro energético en la Administración Central. Más allá del control de la temperatura y del encendido y apagado de las luces destacan dos cuestiones: impulsar de nuevo el teletrabajo para reducir desplazamientos y un catálogo de los edificios públicos susceptibles de instalar paneles fotovoltaicos. Algo que se echaba de menos y que sorprendentemente no existía.

Y el Consejo de Ministros ha aprobado también la nueva oferta de Empleo Público; 44.000 plazas, la mayor oferta de la historia mientras la OCDE indica que en España se paga un 39% del salario en impuestos.