La mirada cítrica: Europa abre la mano a comprar vacunas al margen de los contratos de Bruselas

Los niños siempre venían con un pan bajo el brazo, este año llegan con la declaración de la renta y el borrador de Hacienda en la mano. Cumplimentada y todo.

Ayer ya comentábamos en la Brújula la excepcionalidad de la Campaña de la Renta de este año por la Covid. Lo de que los trabajadores en ERTE deberán hacer la declaración y, de media, pagar mil euros. También deberán elaborarla los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. Y por exigencia de la Seguridad Social, presentar la Declaración, también, 220.000 menores, los hijos de los perceptores de la ayuda. El Departamento de José Luis Escrivá quiere controlar las rentas. Si el crio no presenta la declaración sus padres no cobran la prestación.

En Economía hay que tener mejor puntería que Guillermo Tell para acertar en las previsiones. No ha sido el caso del Gobierno. Lleva ya varias flechas y no consigue dar en la manzanita ni con teleobjetivo. Mañana viernes, Economía presentará el nuevo cuadro macro económico. Hoy, Nadia Calviño reconocía que revisará sus estimaciones a la baja. La recuperación en V no se ve.. No está.

La recuperación no se ve. Por ahora no está. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal retrasa la recuperación al 2022, recorta sus estimaciones y apunta que en el primer trimestre del año la actividad económica ha cosechado un nuevo retroceso. Cuando las vicepresidentas Calviño y Díaz chocan de nuevo. Díaz no quiere tutelas en la reforma laboral y Calviño apunta que la prioridad es la recuperación.

No es miedo, pero es respeto lo que tienen algunos a la vacuna de Astra Zeneca. No es verdad, Juanra. Pero, vacuna, vacuna, vacuna es la mejor política económica. Y no lo digo yo. Lo dice la vicepresidenta segunda y ministra de economía, Nadia Calviño. Esto cuando España supera los tres millones de personas vacunadas con las dos dosis y la Unión Europea abre la mano a comprar vacunas al margen de los contratos de Bruselas.

Así que comienza la carrera por la Sputnik, para satisfacción de Moscú y su zar Vladimir. La caballería al galope por las estepas rusas. Aquí en España, el 70% de los españoles piensan que si se está vacunado habrá más posibilidades de encontrar empleo, según una encuesta de Randstad. No sé, no sé yo. Antes de la Covid también había un elevado paro. En cualquier caso, a pesar de la confusión generada por las autoridades, la carrera de la vacuna está lanzada.

​