La mirada cítrica: "Este verano se espera la creación de 600 mil empleos temporales"

Lagarde ha decidido ser previsible y no llevar la contraria al mercado ni a los inversores, ni a los expertos. Al final ha cumplido con el guion previsto y ha recortado los tipos de interés un 0,25%. Las perspectivas de la inflación son ahora positivas.

Esta bajada de tipos de interés está por ver que llegue acompañada de nuevos recortes en el futuro más próximo. La presidenta del BCE deja claro que las rebajas de tipos no serán automáticas.

Ahora, lo que hace falta es que esta bajada se transmita rápidamente a las familias endeudadas con hipoteca. Y es que el precio de la vivienda sigue al alza. En el primer trimestre se ha encarecido un 6,3% y las casas de nueva construcción un 10%, según el INE.

Y esta misma tarde el FMI ha mejorado sus previsiones económicas para España. Estima ahora un crecimiento algo mayor, al 2,4% para este año, cinco décimas más que en las previsiones anteriores. Para el ejercicio que viene la cosa se queda como estaba, en el 2,1%. El ministro Carlos Cuerpo aprovecha la ocasión para comparar con el resto de Europa.

Pedro Sánchez ahora dice que la economía española es una locomotora. En esta reacción de la economía española mucho tiene que ver la fortaleza del turismo. En este verano se espera la creación de 600 mil empleos temporales según Randstad, casi los registrados antes de la Covid. Casi la mitad de los puestos de trabajo se crearán en hostelería y el resto en comercio, logística y transporte.

Y antes del verano el Gobierno debe decidir que va a hacer con el IVA. Las patronales del gran consumo piden que no espere al último día. Aecoc, Asedas, Anged solicitan al Ejecutivo que no espere a final de mes para decidir si mantiene o no el IVA en el cero por ciento en los alimentos básicos. Prefieren que se mantenga esta medida.

Los expertos advierten que el verano ya es de por si inflacionista y aún lo sería más si el IVA sube. A la vez, tenemos noticias económicas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una querella contra Naturgy Generación por un incremento abusivo de los precios en 2020. Y, por último, Inditex se convierte en una de las siete grandes empresas europeas. Entra en el grupo de los siete magníficos.