La mirada cítrica: Las empresas piden el rescate a la SEPI

Decenas de empresas aporrean las puertas de la SEPI, al grito de rescátanos, rescátanos. Industria reconoce que están estudiando la salvación de Abengoa. La ministra Reyes Maroto recordaba en Espejo Público que en el verano, cuando se alcanzó un acuerdo de reestructuración se aportaron ya 500 millones de euros. Para muchos, nos acercamos peligrosamente a crear un holding de empresas difícilmente viables. El antiguo INI está más cerca.

El Gobierno ha rescatado hasta ahora a tres empresas. Air Europa, Duro Felguera y la pequeña aerolínea Plus Ultra que une Madrid y Canarias con Venezuela, Perú y Ecuador. Duro Felguera y Plus Ultra tienen una cosa en común, perdían dinero antes de que llegara la Covid-19. Y en el caso de Plus Ultra hay informaciones que indican que uno de sus principales socios es alguien cercano al Gobierno de Maduro. Desde el PP se denuncia la existencia de tejemanejes y recuerdan la reunión de Ábalos con la canciller venezolana Delcy Rodríguez.

Los expertos y también la AIREF y el Consejo de Estado reclaman mecanismos de control en el reparto de los dineros europeos. También en las ayudas. Más de un empresario teme que el dedo de la Moncloa se parezca al pulgar de los antiguos emperadores que decidían en un segundo quien se salvaba o perecía.

En cuanto al SEPE el organismo que tramita el paro, sigue en paro. Continúa con los problemas informáticos. Diferentes instituciones públicas trabajan para resolver los daños efectuados por el ataque informático. Esto cuando los costes laborales crecieron el año pasado un 3% a pesar de la crisis de la Covid y resalta que los suelos en la hostelería bajaron más que las horas trabajadas.

Nos dará tiempo a acercarnos a Estados Unidos y al plan de estímulos de Joe Biden. También a la agonía del Eurostar, el servicio ferroviario que une el Continente con el Reino Unido. Con el Brexit no hay luz al final del eurotúne Y preocupante lo del Mobile. Este martes, Ericsson era el que se descolgaba de la feria. Este miércoles es el turno de Sony y Nokia, que anuncian que no acudirán presencialmente al Mobile World Congress de la Ciudad Condal.