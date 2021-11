La mirada cítrica: La Cumbre del Clima sigue con más pena que gloria

En el Tributo de Plusvalías los ciudadanos no tendrán que pagar impuestos cuando no les corresponda, dice la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Pero entre unos y otros, los ciudadanos que abonaron un impuesto declarado nulo por el Constitucional, que no les correspondía abonar, no podrán recuperar su dinero.

Mañana se publicará en el BOE este Real Decreto y habrá que estar atentos a los detalles, a la letra pequeña aunque ya sabemos que el nuevo tributo penalizará a quien compre y venda en el mismo año. Los Ayuntamientos mirarán con lupa la redacción. Tienen seis meses para adaptar sus ordenanzas municipales.

Todo esto ocurre a la vez que la OCDE apunta que España es uno de los países desarrollados donde más han retrocedido las rentas de las familias durante la primavera. La renta real de cada habitante de España bajó un 1,2% entre abril y junio, y esto a pesar de que aumentó el PIB. Y en cuanto a las pensiones, la subida de las cotizaciones será toda a cuenta de las empresas.

Entremedias, el Ejecutivo da los últimos retoques a las nuevas tasas, tarifas, peajes o tributos nuevos para circular por las autovías y autopistas españolas. El Gobierno se ha comprometido con Europa en ponerlo en vigor en el primer trimestre del año. Los transportistas protestas y más, como dicen los gallegos, se está trabajando a pérdidas por el incremento del precio del diésel.

La vicepresidenta y ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, descarta ahora subir el impuesto al diésel, al encarecerse su precio. Claro para qué subirlo si ya se dispara la recaudación fiscal solo con el incremento de los costes energéticos.

La revolución energética es un hecho aunque hay mucho riesgo de que más de uno se quede por el camino. La Cumbre del Clima sigue con más pena que gloria. La gran noticia renovable del día llega también del Reino Unido. Las acciones de Siemens-Gamesa han llegado a subir casi un 10% al conocerse que suministrará molinos de viento al mayor parque británico eólico. Un proyecto que dará energía a unos 4 millones de hogares. Para hacernos una idea, dará energía a más hogares de los que hay en Andalucía. El Mar del Norte está pasando de ser el gran pozo petrolífero europeo a la mayor cuenca renovable del continente.