La mirada cítrica: Las cuentas públicas españolas hacen aguas

El buque Ever Given flota en el canal de Suez. Ahora habrá que ver los daños provocados no solo en el megabuque sino también en el canal. Los expertos consideran que regresar a la normalidad se tardará un poco, lo que provocará retrasos y oscilación de precios en los suministras.

Lo que hace aguas son las cuentas públicas españolas. El déficit en España roza el 11% del PIB, es el segundo peor dato de nuestra historia solo superado por el peor ejercicio de 2009 en el año de la gran recesión. La mayoría del gasto viene derivado de las crisis económica provocada por la Covid-19.

Los ingresos fiscales también se derrumbar por la menor actividad económica. Es el caso del impuesto de Sociedades, un 32% abajo. O por el recorte en el consumo, los ingresos por IVA y los impuestos especiales caen el 12%. El tsunami de la pandemia golpea también a la Seguridad Social.