La mirada cítrica: "Cuando hay una grieta en una formación y los votos se ausentan, la grieta de ensancha"

Eso de la gran dimisión es una moda estadounidense.. Aquí en España no es tan evidente. Nuestro mercado laboral no da para tanto. Y el mejor ejemplo es Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta.. Ahora dice que ella sigue, que no se va de Sumar.

Es la segunda oportunidad de Yolanda Díaz que quiere seguir coordinando los cinco ministerios que Sumar mantiene en el Gobierno. Pero una cosa está clara, cuando hay una grieta en una formación y los votos se ausentan, la grieta de ensancha.

Hoy también hemos estado atentos a Imanol Arias. El actor ha reconocido ante el tribunal que ha cometido fraude a la Hacienda Pública. Ha reconocido en la Audiencia Nacional haber cometido un fraude fisca de unos dos millones de euros entre los años 2010 y 2014 de sus ganancias en la serie Cuéntame cómo pasó. Es parte de su estrategia de defensa. Reconoce haber cometido cinco delitos fiscales y acepta una condena de 2 años y dos meses de prisión y una multa de 3 millones.

Donde también ha habido rectificaciones pero por no llegar a ningún acuerdo ha sido en bolsa, con Naturgy como gran protagonista. Las acciones de Naturgy se han desplomado hoy un 15%. Los gases son la forma más volátil de la materia y hoy en bolsa se ha demostrado tras romper Taqa y Criteria sus negociaciones para lanzar una OPA sobre Naturgy. A la vez, la CNMV ha admitido a trámite la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Y El Corte Inglés ha presentado 480 millones de ganancias. Sus mejores resultados, sin extraordinarios, desde 2009.

En el Banco de España están a la espera del nuevo Gobernador, entretanto su departamento de análisis sigue escrutando la economía española. Sus nuevas proyecciones indican que la economía crecerá este año un 2,3%.. El Banco de España señala que se seguirá creando empleo, pero la tasa de paro se mantendrá por encima del 11% al menos hasta 2026. La tasa de paro no baja de esta cota como si estuviera clavada con alcayata. La inflación repunta al 3% y la alimentaria en el 4,5%. Siete de cada 10 empresas españolas no han solicitado fondos europeos, ni lo piensan hacer. Y, por cierto, las Comunidades autónomos solo van a recibir 3.000 millones de los 20.000 millones presupuestas de fondos comunitarios, por la ineficacia del Ejecutivo, denuncia el gobierno madrileño.