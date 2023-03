La mirada cítrica: la bolsa española se sitúa a niveles del comienzo de la guerra de Ucrania.

Un banco es un lugar que te presta dinero si puedes demostrar que no lo necesitas, decía Bob Hope. Es quizá una de las mejores definiciones que puedes encontrar de lo que es una entidad financiera. Ahora, Bob Hope añadiría, que en algunas ocasiones un banco es una entidad que no te presta dinero, sino que te lo pide. La crisis financiera iniciada con Silicom Valley no amaina. Para empezar la matriz de este banco hoy se ha acogido al capitulo 111 de la ley de quiebras. First Republic, a pesar del rescate de ayer, hoy cae con fuerza en Wall Street y Credit Suisse pierde un 8% en la bolsa de Zurich después de que la Unión de Bancos Suizos le dé plantón, no quiere hacerse cargo del mochuelo. Y eso que las autoridades suizas, en 2008, tuvieron que rescatar a UBS en 2008. Pero la memoria es corta. Todo esto tiene consecuencias y efectos en las bolsas europeas y en la española en particular.

La bolsa española ha despedido la semana con un descenso del 6%, que es el mayor desplome en algo más de un año, desde la invasión de Ucrania por Rusia. La inestabilidad bancaria se nota en las valoraciones del sector financiero, castigado con saña en estos días. Y eso que hoy se ha reunido el Consejo Supervisor del BCE. Tras el encuentro aseguran que ningún banco de la zona euro está en riesgo. Los inversores siguen con la mosca detrás de la oreja y es que los bajistas, los especuladores, los gentelmen financieros, los tiburones han olido sangre

Con todo esto, Joe Biden ha reclamado en el Congreso de EEUU que se den más poderes a los supervisores para inhabilitar a los directivos de los bancos intervenidos e imponerles multas y que devuelvan sus ganancias. Algunos, recordemos, vendieron acciones justo antes de descubrirse el pastel. El problema para el común de los mortales es qué ocurre con sus ahorros y qué pasa con su hipoteca Sin duda, en el caso de las hipotecas, el Euribor va a seguir subiendo según los expertos, aunque en la semana, entre unos sustos y otros el Euribor ha bajado medio punto, y esto a pesar del incremento de 50 puntos básicos del precio del dinero por parte del BCE ayer jueves. Y en cuanto a los ahorros, estos están asegurados, hasta 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Y ahora se ponen en cuestión las ayudas a las familias numerosas por el enfrentamiento en Madrid, entre el vicepresidente Ossorio y la líder de la oposición de Mas Madrid, Mónica García. El bono térmico lleva años en funcionamiento, con ayudas a las familias numerosas. Y es ahora, con esta polémica, cuando todo se pone en cuestión. Diversos organismos, como FEDEA o el Banco de España han destacado los fallos de diseño de buena parte de las ayudas públicas establecidas por el Gobierno para aliviar la situación económica a las familias más vulnerables. El problema es que en muchas ocasiones quien se beneficia no son precisamente los más humildes. Pasó con el descuento de los carburantes, daba igual que fueras en un Dacia o en un Ferrari a la estación de servicio. El descuento era el mismo. O la rebaja del IVA, que es similar para todo el mundo independientemente de su renta. Y en las ayudas directas el problema es la burocracia.