La Trastienda: "Los jarrones chinos en campaña"

Desintoxicamos hoy en la Trastienda con los Jarrones chinos. Tres jarrones chinos tres, de la ganadería de Moncloa y vayamos al original, el original de la expresión.

Los jarrones chinos. Los ex presidentes. Durante la acción de Gobierno y durante la campaña electoral aumentando sus actos. No es el caso de Felipe González que ni como militante, ni como simpatizante no hace ni piensa hacer campaña por Pedro Sánchez. No está en su onda política. Qué le ha pasado al PSOE, se lamentó hace tiempo. Pero a falta del emblemático Felipe, el que ha tomado el testigo en este campaña ha sido Rodríguez Zapatero. Otro jarrón chino de menos antigüedad que el anterior ha multiplicado sus entrevistas, mítines y actos de campaña. Quizá demasiados actos.

Zapatero con lo pies en la tierra y el tercer jarrón chino está aquí. En el día de hoy. A dos días para el cierre de campaña. Los ex presidentes jarrones chinos también han sido protagonistas.