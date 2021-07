El dinero que viene 24: Economía sostenible

A lo largo de la semana hemos hablado de la primera liberación de fondos europeos para la recuperación, para que Europa sea más ecológica y digital. Y del anuncio en España del PERTE para la transición al automóvil eléctrico. Y la semana pasada, el Banco Central Europeo cambió el objetivo de inflación de la Eurozona. Y una de las razones por las que lo hizo, fue para que la economía europea sea más sostenible. ¿Pero qué es exactamente una economía sostenible?

Es una economía capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad actual, pero sin comprometer los recursos ni posibilidades de las generaciones futuras. No sólo pretende que la sociedad no consuma más de lo que la naturaleza puede producir, sino que también busca reducir la pobreza y que el desarrollo sea de calidad. El desarrollo sostenible tiene que garantizar educación, igualdad de oportunidades, derechos sociales, laborales… Si no es así, el bienestar de las generaciones futuras no estará garantizado. Quizá por eso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 que hemos visto estos días se llaman Next Generation.

Y por eso, entre otras cosas, el BCE ha cambiado su objetivo de política monetaria. En una de las baldosas amarillas, la del dinero de banco central, ya vimos que el objetivo era mantener la inflación, lo que crecen los precios, cerca, pero por debajo del 2%. Ahora, el BCE marca un objetivo del 2%, pero permite que la inflación pueda estar por encima o por debajo temporalmente. Y menos mal, porque con la subida de precios de combustibles y electricidad, el último IPC estaba en el 2,7%...

El BCE hace este cambio porque sabe que la transición de la economía actual a una economía sostenible va ser cara para las empresas, y los precios van a subir. Yo creo que el nuevo enfoque de política monetaria y supervisión de los bancos, va a ser determinante en conseguir que la economía europea sea sostenible.

¿Cómo van a hacerlo?

Si un banco quería dinero, tenía que aportar un aval, ciertos bonos o deuda de los estados que tuviesen el mismo valor que el dinero que iban a pedir. Lo que aportan se llama colateral o garantías… si el banco no pudiese devolver el dinero, el Banco de España, en nuestro caso, podría ir al mercado de valores, vender las garantías y recuperar el dinero. Pero para estar seguro de recuperar todo, el Banco Central no valora las garantías a su precio de mercado, sino que aplica una serie de recortes, según el tipo de bono, el riesgo que tiene… Tiene menos riesgo la deuda pública de un gobierno, por ejemplo, que el bono de una empresa, así que recortarán más el precio del de la empresa.

¿Y cómo van a conseguir que la economía sea más sostenible?

Porque van a valorar más los bonos de empresas sostenibles. Y aquí empieza la cadena de presiones. Si yo soy un banco y tengo que invertir en empresas, entre una industria que consuma carbón y otra que se base en energías renovables, compraré bonos de la empresa sostenible. Así que si quiero que un banco financie mi empresa, tendré que ser sostenible.

Sostenible ecológicamente y responsable socialmente, con órganos de gobierno que garanticen los derechos de los trabajadores. Y, efectivamente, eso va a suponer a algunos sectores un mayor coste de la energía o de la mano de obra. Por eso los fondos de recuperación de la UE van dirigidos a apoyar esa transición y el BCE permite una subida de precios a corto plazo. Esto, entre otras medidas, es lo que las instituciones europeas hacen para frenar el cambio climático.