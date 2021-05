Consultorio de autónomos: "El malentendido es que se confunde la exoneración con la ayuda"

"Estamos satisfechos con la prórroga de las ayudas por cese de actividad para autónomos. Han sido las negociaciones más duras. No lo considerábamos prórroga porque cambiaban completamente las reglas del juego, prácticamente se quitaban todas las prestaciones para dejarlo en exoneraciones, entendiéndolas como ayuda... mientras que la realidad es que dejas de pagar, no que recibes", explica Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, sobre el nuevo acuerdo al que se ha llegado desde el Gobierno para los autónomos.

"Se mantiene un esquema de exoneraciones para los autónomos beneficiarios de prestaciones del cese de la actividad. Las exoneraciones serán del 90%, 75%, 50% y 25% desde junio hasta septiembre para aquellos que se reactiven", explica Ferrero.

¿Qué habría ocurrido si no se hubiera llegado a acuerdo? "Los autónomos no habrían recibido ayudas, solo exoneraciones". Explica Ferrero que uno de los mayores problemas del tejido empresarial es pensar que solo pueden funcionar con ayudas: "hace falta demanda, me voy a reactivar cuando sepa que pueda vivir de mi actividad".