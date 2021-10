La Brújula de la Economía: Sidenor cae ante el elevado coste eléctrico

La siderúrgica española Sidenor se ha visto obligada a parar la producción de su planta principal de Basauri (Bizkaia) de forma intermitente ante el "desorbitado" precio que paga por la electricidad que necesita para llevar a cabo sus procesos de fabricación.

La empresa, que fabrica aceros especiales largos para distintos usos industriales, reconoce que en el último año su factura de la luz se ha incrementado en más de un 300% al pasar de 60 euros el megavatio hora a 260 euros.

Sidenor señala que ese incremento del coste eléctrico supone un aumento de los costes de fabricación de más del 25%.

Contra el desperdicio alimentario

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para "combatir el desperdicio alimentario".

Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, en 2020, los españoles tiramos a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos sin consumir, lo que equivale a 31 kilogramos por litro per cápita.

El ministerio propone donar alimentos, así como, aquellos que no se vendan pero estén en condiciones óptimas de consumo, sean transformados (zumos, mermelada, etc.). Cuando no sean aptos, los alimentos deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación animal o la fabricación de piensos. ¿Qué otras medidas ha adoptado el Gobierno?

Faltan camioneros

La cadena de suministros está en la cuerda floja. A la escasez de fletes en el transporte marítimo se suma ahora la escasez de camiones. Faltan 400.000 conductores en toda Europa y 15.000 sólo en España.

Los sueldos bajos y la falta de incentivos no ayudan a cubrir las plazas. A ello se añade que la edad media de los trabajadores se sitúa por encima de los 50 años. Lo analizamos con Carlos Rodríguez Braun y Pablo Rodríguez Suanzes.

Premio Nobel de Economía 2021

Los economistas David Card, Joshua D Angrist y Guido W. Imbens han recibido este lunes el Nobel de Economía por "sacar conclusiones de experimentos inesperados" y aplicarlos al

El Comité de los Premios Nobel ha explicado que reciben el galardón, entre otras razones, por probar que la subida del salario mínimo no implica un incremento del paro.