La brújula de la economía: ¿Cómo afectará económicamente el atasco en el Canal de Suez?

Natalia Hernández, Jesús Rivasés y Juan Ramón Rallo analizan en La Brújula de la economía las consecuencias que puede tener el encallamiento del barco Ever Given en el Canal de Suez. Este hecho está provocando que otros cargueros no puedan seguir su travesía y está repercutiendo en la economía global.

Para entender de la repercusión que puede tener esta situación hablamos con Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que afirma que "ahora empieza un efecto dominó que esperamos que pare pronto".

Por otro lado, nuestros contertulios comentan la decisión del Tribunal Constitucional de Alemania que ha paralizado temporalmente el reparto de los fondos de recuperación en la Unión Europea. Alegan que tiene que haber consenso de los 27 estados miembros y hasta ahora solo son 13.