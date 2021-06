Igualdad: La importancia de la educación sexual

La educación sexual sigue siendo fundamental, pero especialmente para las mujeres debido a que suele ser un tabú sus prácticas íntimas. Charlamos con Cristina Villanueva, Lupe García y Marta Erandi sobre este fenómeno y nos explican que sigue siendo pobre, pero poco a poco se va avanzando.

Recalcan que hay que enseñar a las mujeres que "son seres deseantes y no objetos de deseo", por ello, deben conocerse para saber lo que les gusta y lo que no. En las parejas heterosexuales, ellas aprenden que deben dejarse en las manos del hombre y que sean ellos los que decidan que hacer.

Esto supone que en muchas relaciones haya dolor pero ellas no digan nada, aunque esto se da menos en parejas de dos mujeres. Esto abre el debate sobre en qué consiste el sexo, teniendo en cuenta que muchos siguen hablando de 'preliminares', pero esto es incorrecto porque "parece que para que sea una relación satisfactoria deba haber penetración".

Las películas venden estereotipos de que el chico debe "empotrar a la chica y que ella se deje hacer", aunque las expertas indican que "tenemos que ser responsables de nuestro placer y pedir lo que nos gusta". Esto no significa recurrir a la masturbación, ya que a algunas puede no gustarle, pero sí utilizar el autoconocimiento: "Tienes que saber porque esa práctica no te gusta y te bloquea".