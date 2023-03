Xosé Antonio Sánchez, alcalde de Santiago: "A nivel autonómico nunca hemos sido capaces de crear un proyecto único e ilusionante para Galicia"

Xosé Antonio Sánchez, alcalde de Santiago de Compostela, analiza la situación actual que vive España y cree su formación es una representación de la sociedad española: "Siempre se dice que el PSOE es el partido que más se parece a España, yo creo que es cierto. En lo bueno y en lo malo. Es una sociedad muy compleja la nuestra".

"Es la etapa más incierta en la sociedad. Más allá de las consecuencias de la pandemia, hay un nivel de crispación e inseguridad. Los datos objetivos no son muy malos. La situación es menos mala que la que era previsible. Lo más complicado es la incerteza. Hay un riesgo terrible", añade. Y cree que al PSOE le ha tocado una legislatura muy dura que eso por un lado tiene ventajas: "El PSOE tiene algo a su favor. Muchos ciudadanos han llegado a la conclusión que esta época sin el PSOE a lo mejor hubiera sido peor. Creo que las elecciones generales van a ser muy reñidas".

"A nivel autonómico nunca hemos sido capaces de crear un proyecto único e ilusionante para Galicia y eso nos ha pasado factura", reconoce.

Y en cuanto al accidente de Santiago, pide a la justicia que acelere los plazos para que exista una sentencia cuanto antes: "Me reúno todos los 24 de julio con la asociación de víctimas. Es durísima. Hay un diálogo sincero pero muy duro. Tenía amigos que fallecieron. Quieren la verdad, justicia y reparación. La verdad absoluta no existe. La justicia absoluto no existe y la reparación tampoco es posible, cómo te van a recompensar de la muerte de tus seres queridos. Pero es necesario que exista una sentencia para que ellos puedan curar su herida. La lentitud de la justicia es una tragedia".