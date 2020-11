Vicepresidente de la CEOE: "No nos gustan los presupuestos porque no son realistas"

Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE, asegura que Pablo Iglesias "forma parte del Gobierno" y que no va a valorar su movimiento para obligar al Gobierno a incluirle en al gestión de los fondos europeos. "Creemos que tiene que haber una gobernanza que funcione bien y se gestionen los fondos de manera efectiva, hemos trabajado en las últimas semanas para ver cómo se pueden utilizar estos fondos de manera adecuada", explica Fernández de Mesa. No da igual gestionar los fondos con Pablo Iglesias que con Yolanda Díaz, según el vicepresidente de la CEOE, ya que "son de carácter evidentemente económico".

"No hemos tenido interlocución en los últimos 10 días", explica Íñigo Fernández de Mesa sobre este plan que su organización ha propuesto al Gobierno. "Lo que creemos es que el dinero tiene que usarse para transformar el modelo productivo de España. Hay que reparar el sector y modernizar la economía. Es una oportunidad única para nuestro país", insiste.

PGE Y FONDOS EUROPEOS

Asegura que los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) se acercan a lo que la CEOE planteaba. Fernández de Mesa es crítico con los presupuestos: "No nos gustan". "Por muchas razones, una es que no sean realistas, por supuesto, prevé un crecimiento de casi un 10% y la Unión Europea nos da la mitad", explica.

Además, asegura que no le gusta que se produzca un aumento muy sustantivo de los impuestos, especialmente a las empresas. "Unos presupuestos expansivos para este año son necesarios, pero a medio plazo no podemos mantener unos presupuestos expansivos de forma interminable porque no se pueden financiar", asegura. "Hay que poner énfasis para ver cómo seguimos haciendo lo mismo pero sin tantos costes", sentencia el vicepresidente de la CEOE.