Un vecino de Alcorcón fue a visitar a su familia y se encontró la invasión: "No quiero volver, Hay una invasión a la ciudad que amo"

Rostilav Filippenko, ucraniano ubicado en la ciudad de Jarkov, tiene familia en España pero tiene claro que su sitio está en Ucrania: "No quiero volver, hay una agresión y quiero poner mi granito de arena. Jarkov es la ciudad que amo y cuando pasa esto siento que tengo que hacer algo"

"El día 24 cuando empezó todo hubo pánico y shock. Pero llegaba la guerra. Va avanzando, es una presión psicológica que avanza. Al cuarto día no sabía que hacer. Como la mayoría de mi familia es médico, he descubierto las necesidades de los hospitales", relata apesadumbrado.

Ha conseguido ir a la frontera y conseguir mucho material sanitario para su gente: "En los bombardeos ha habido víctimas militares y civiles. He conseguido llevar tres camiones con 30 toneladas de material médico que desde mañana distribuiremos por los hospitales de aquí. Si te desplazas al norte de la ciudad hay bastante riesgo. Es muy difícil pero hemos llegado al hospital de emergencia que hay allí"

"La cobertura a veces desaparece y no podemos llamar. Para comunicarnos y saber las noticias utilizamos grupos de Telegram". Ante la pregunta de si tiene miedo, responde que no puede decir que no: "Claro que tengo miedo. Cuando escuchas bombardeos sabes que puedes morir en un segundo si cae cerca de ti. Mi madre está aquí y mi padre en Valencia. Está muy preocupado quiere que salga ya"

"Lo de Mariupol es un crimen de guerra evidente y no entiendo las excusas que pone Rusia", finaliza.