Un ex político ucraniano señala que Putin "inventa" para poder mantener una guerra "que creía iba a durar solo tres días"

Sergei Petukhov, viceministro de Justicia en Ucrania hasta 2019 nos da su visión sobre la guerra: "Putin creía que iba a ser una guerra muy fácil de dos tres días y no ha pasado. Por eso tiene que inventar cosas para continuar con la guerra, como los mercenarios de siria, lo de los laboratorios biológicos... Nada es verdad pero no tiene otras explicaciones".

"Nací en Donestk, todos allí hablan ruso como lengua materna y en la escuela ucraniano. Me siento completamente ucraniano porque he vivido en una sociedad libre sin miedo de policía, muy diferente a la sociedad rusa", señala sobre el conflicto.

Pese a que en estos momentos no hay ataques dónde se encuentra, en Kiev, asegura que no puede decir que sea como vida normal: "Cada día oímos sirenas. Estoy al noroeste de la ciudad y puedo oír y a veces ver las batallas. Las calles están vacías y solamente algunas farmacias y supermercados abiertos. No es una vida normal. No estamos con Mariupol o Jarkov, que la gente muere a cada momento".

Él se ha quedado en Kiev, mientras que ha mandado a su mujer e hija a España. Explica los motivos: "Me he quedado en Kiev para ayudar a mi barrio y mis vecinos. Tenemos todos que estar listo para ayudar al ejército en caso de necesidad". No hay críticas a su gobierno porque todos tienen claro el objetivo: "Todos los esfuerzos son para proteger al país. No es momento de discutir y tener diferencias políticas. Hay que unirse para apoyar al país"

"Necesitamos todo el apoyo militar posible porque Rusia es muy grande. Por eso comete crímenes de guerra, bombardea hospitales, mata civiles, no tienen miedo de nada"