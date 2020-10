Roger Pallarols: "Los contagios no se están controlando. La estrategia de señalar a la hostelería no es acertada"

Roger Pallarols, Director del Gremio de restauración de Barcelona ha lamentado la medida tomada por la Generalitat de cerrar los bares y restaurantes durante quince días. “Nadie entiende la estrategia de la Generalitat, sobre todo en lo económico. Parece que han tirado la toalla en esta parte de las responsabilidades”.

Denuncia que esta decisión provoca más daño económico del que ha provocado la pandemia y se pregunta si señalar a los bares y restaurantes de los contagios es una decisión acertada.

“Es evidente que la decisión multiplica el número de empresas con una situación que no mejora. Los empresarios no pueden soportar la carga de deudas que esto les está generando”. Además, “los contagios no se están controlando. ¿La estrategia de señalar a los bares es acertada?”.

“El reto también es cómo acompañamos a las empresas. Se están olvidando de protegerlas y también de la recuperación económica. No hay medidas que compensen las pérdidas económicas”.

Seguro que te interesa

Cataluña decreta el cierre de bares, restaurantes y nuevas medidas restrictivas para frenar el coronavirus