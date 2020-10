Cataluña decreta el cierre de bares, restaurantes y nuevas medidas restrictivas para frenar el coronavirus

La Generalitat de Cataluña ha anunciado este miércoles una nueva batería de medidas restrictivas destinadas a contener el avance del coronavirus, que sigue empeorando en la comunidad después de que se hayan notificado 1.620 nuevos contagios, 23 fallecidos y otros 40 hospitalizados.

Cierre de bares y restaurantes

El comité del Plan de Emergencias de Protección Civil (Procicat) - el organismo técnico encargado de la gestión de la pandemia- ha aprobado cerrar todos los bares y restaurantes de la comunidad durante quince días, hasta final de mes debido al rápido avance en los contagios. No obstante, sí permitirá que estos establecimientos ofrezcan comida para llevar y servicio a domicilio. El secretario general del Departamento de Salud, Marc Ramentol, ya avanzó este martes que las restricciones se aplicarían en los horarios de bares y restaurantes en toda Cataluña a partir del próximo viernes para intentar contener el avance de la epidemia.

El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonés, ha explicado que estas medidas son muy difíciles para el sector de la restauración y por ello, desde el Govern se aprobará -previsiblemente el próximo martes- medidas de ayuda directa a estos establecimientos, comenzando por una dotación inicial de 40 millones de euros que se complementarán con una serie de avales.

Limitación de los desplazamientos

La Generalitat ha pedido también que se eviten los desplazamientos fuera del domicilio, así como que los encuentros entre personas se limiten a la burbuja de convivencia o, en su caso, una burbuja ampliada (lo más estable posible). Asimismo, se prohíben las reuniones de más de seis personas. "Si no lo hacemos, la alternativa será aprobar medidas más restrictivas o volver al confinamiento total", ha dicho Aragonés.

Reducción de aforos en centros comerciales y gimnasios

Otra de las medidas aprobadas por el Procicat es la relativa a la reducción de aforos, a la que también se refirió Ramentol en su comparecencia. Se ha decidido que durante los próximos quince días, se reduzca el aforo de los centros comerciales al 30%, así como el de los gimnasios al 50%.

Clases temáticas y aplazamiento de competiciones deportivas

Además del cierre de bares y restaurantes y la reducción de aforos, la Generalitat ha aprobado también la realización de clases telemáticas en las universidades, en lugar de las presenciales, así como el aplazamiento de las competiciones deportivas de ámbito catalán que sean federadas, escolares y privadas. A pesar de ello, se ha decidido también que se mantengan los entrenamientos.

Transporte público y parques infantiles

También se establece que las empresas prioricen el teletrabajo y que, en caso de que los trabajadores deban acudir al centro, la entrada y salida sean escalonadas. La Generalitat también ha prohibido las empresas de servicios personales tipo belleza y únicamente lo permite en el caso de que sea un servicio sanitario o sociosanitario.

Los usuarios del transporte público deberán evitar comer en él y tendrán que llevar obligatoriamente la mascarilla puesta en todo momento. Asimismo, se prohíben los parques y ferias, así como las actividades infantiles en espacios privados. Las áreas de juego infantil estarán abiertas únicamente hasta las 20:00 horas y se suspenden congresos y ferias presenciales.

¿Cuándo entrarán en vigor las medidas y cuánto durarán?

El presidente en funciones ha anunciado que las medidas entrarán en vigor la noche del jueves 15 al viernes 16 de octubre y durarán al menos 15 días, hasta final de mes.

No obstante, todo depende de cómo evolucionen los indicadores epidemiológicos, que no dejan de crecer y son ya algo peores desde que acabó el estado de alarma. En principio, según Aragonés, únicamente durarán dos semanas, pero después se valorará el efecto de las medidas y si han sido efectivas, se estudiará retirar algunas. En cambio, si los datos no mejoran, es previsible que dichas restricciones se prolonguen algún tiempo más.

La segunda ola se agrava en Cataluña

La situación epidemiológica en Cataluña continúa empeorando en esta segunda ola con la suma en las últimas 24 horas de 1.620 nuevos contagios, 23 fallecidos y 40 nuevos hospitalizados, con lo que ya son en total 1.024 los pacientes de COVID ingresados, 189 de ellos en la UCI, el mismo número que había el 26 de mayo.

Según los datos actualizados este miércoles por el Departamento de Salud, el índice de crecimiento potencial o riesgo de rebrote (EPG) sigue subiendo y se ha situado en 362,1, un total de 24 puntos más que ayer, con una velocidad de reproducción de la enfermedad de 1,37, cuatro centésimas más que la víspera, es decir, cada infectado contagia de media a más de una persona.

El total de casos confirmados de coronavirus desde el inicio de la pandemia es de 189.194, lo que supone 1.620 nuevos contagios desde ayer, de los que 162.660 son positivos confirmados por PCR, 1.510 en las últimas 24 horas.

