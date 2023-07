Rafa Latorre entrevista este jueves a Alberto Núñez Feijóo

Rafa Latorre entrevista este jueves, 20 de julio, al candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en 'La Brújula'. El candidato popular responderá desde los estudios centrales de Onda Cero a partir de las 22:00 horas a poco más de 24 horas del cierre de campaña.

Puedes seguir la entrevista en directo en ondacero.es, a través de streaming, y en redes sociales con el hashtag #FeijóoEnOndaCero, con el que los oyentes podrán comentar la entrevista al líder de la oposición.

Feijóo estará con Latorre un día más tarde del debate a tres al que no acudió y del que fue protagonista por los ataques de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Este mismo jueves ha declarado que "para no asistir a un debate creo que he sido la persona más citada".