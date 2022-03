¿Por qué el tope en el precio no ayudará a las empresas que consumen gas mayoritariamente?

Los gobiernos de España y Portugal han presentado una propuesta preliminar a la Comisión Europea que establece un precio de referencia para el gas de 30 euros el megavatio (MWh) con el fin de abaratar el precio de la electricidad.

Así lo ha confirmado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su visita a la comarca de El Bierzo (León), donde ha presentado el proyecto 'La Térmica Cultural' en las instalaciones de la central térmica de Compostilla I.

La presidenta de Gas Industrial, Verónica Riviere, asegura que lo que le preocupa es que la industria no se verá muy beneficiada por el tope al precio del gas porque está enfocada a que baje el precio de la electricidad: "De todo el gas que llega a España el 60 por ciento lo consume la industria, cerámicas, químicas, siderúrgicas. El precio que estamos pagando es el europeo. Hay unos precios inasumibles. Esta medida impacta en la factura de electricidad pero no en la del gas. En la asociación hay empresas que apenas consumen electricidad por lo que no les significaría mucho esta media. En las que consumen más electricidad, bienvenida sea".

En cuanto a las medidas para que las empresas que mayoritariamente consumen gas se bean beneficiadas, señala unas cuantas: Es difícil actuar en el mercado. En el norte de Europa llenar almacenamientos, alternativas al uso del gas y medidas de apoyo a este invierno duro que están pasando las industrias. En las industrias extensivas es difícil llegar a final de mes.

Entre esas empresas son mayoritarias las de varios sectores: "El mayor sector consumidor de gas seria el químico y vidrio, luego cerámica, papel y cartón·.