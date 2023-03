¿Puede ser juzgado Putin? "Difícil pero es más fácil que ayer"

Jorge Cardona, catedrático de derecho internacional, explica qué supone para Putin esta orden de detención: "Que Putin sea juzgado por el Tribunal de La Haya es difícil pero hoy es más fácil que ayer. Si Putin no sale de Rusia no habrá manera de detenerle. En Rusia puede haber cambio de régimen algún día y pueden entregarlo. En ausencia no se le puede juzgar".

"Esta orden de arresto es una señal de que los crímenes pueden ser castigados en el ámbito internacional y no hay impunidad por ser jefe de estado. Pinochet no fue juzgado pero lo pasó muy mal en los último años sin poder salir a ningún sitio", añade el experto.

El crimen por el que se le juzga es el de enviar niños ucranianos a familias rusas y someterles a su régimen: "Ya tiene las pruebas en la relación de los niños que salieron de Mariupol y están con familias rusas para rusificarlos. Ya hay pruebas y por eso la orden de arresto. Hay otros hechos que van a ser demostrados como la destrucción de centrales eléctricas sin ningún fin militar".

"Un crimen de guerra no prescribe y es realizado en un conflicto armado. Hay un elemento importante, no solo lo comete el que da la orden, sino toda la cadena de mando, incluido hasta el último soldado que ejecuta la orden", finaliza.