El PSOE señala que "nada impide que el emérito esté en España" y muestra su "respeto absoluto" a la Casa Real

Gran parte de la izquierda en el Congreso se ha mostrado muy crítica con la vuelta del emérito a España. No así el PSOE, como recalca en La Brújula su portavoz, Héctor Gómez: "Defendemos el modelo actual. Con todas las garantías. Entendemos que Felipe VI está haciendo una labor por dignificar la institución. Ahora mismo no es una cuestión de debate. No hay nada que impida que el emérito esté en España y tenemos respeto absoluto por lo que decida la Casa Real. Puede hacer su vida aquí o dónde sea conveniente. Lo afrontamos con profunda normalidad".

Entre las críticas se ha colado incluso alguna descalificación hacia el emérito como el "sinvergüenza" de Baldoví de Compromís, una situación que lamenta el portavoz socialista: "No entendemos la descalificación en el arco parlamentario. Hay otras formas de mostrar disconformidad y lamentablemente en los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a exabruptos". Sí considera que sería bueno que el emérito se explicara: "Toda explicación y aclaración sería buena. No estaría de más si así lo consideran oportuno. Por otro lado, ha jugado un papel importantísimo en diferentes fases de España y hay que poner en valor esa labor. Ahora estamos en otra etapa y escenario"

Respecto a los últimos apoyos en alguna votación del PP, señala que no es la tónica habitual: "No creo que el PP sea el que más ayudado a este país y a este Gobierno. El PP pide lo que luego no ofrece. No apoyó la reforma laboral, la convalidación del decreto anti crisis, el de los fondos de recuperación. Ha jugado un papel muy importante en la desestabilización. Por una cuestión de sentido de estado, ha dado respaldo a algunas iniciativas importantes para el conjunto de la sociedad, pero no ha sido su máxima. Aún esperamos para renovar el CGPJ o para que respondan a las once medidas del presidente".

"Vamos a agotar la legislatura y lo vamos a hacer en el Gobierno de coalición. En los temas trascendentales hemos estado de acuerdo", asegura tajantemente y sobre la ley del aborto considera que "es un derecho que debemos dotar con todas las garantías. Podemos recuperar un espacio de decisión".