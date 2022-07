Pilar Llop: "El PP ha hurtado a los ciudadanos el CGPJ siempre que está en la oposición"

LEER MÁS Bruselas urge a España por tercera vez a desbloquear y reformar el CGPJ

El eterno debate sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha fracturado por enésima vez a los grupos parlamentarios en el Congreso, con PP y PSOE culpándose una vez más del bloqueo del Poder Judicial, el día en que la Comisión Europea ha urgido por tercer año consecutivo a España a desbloquear la renovación del mismo.

Con este telón de fondo, el pleno del Congreso ha dado luz verde este miércoles a la toma en consideración exprés de la iniciativa socialista para permitir al CGPJ nombrar a dos magistrados del Constitucional y desbloquear así la renovación de este órgano, de manera que mañana se aprobará en lectura única definitivamente.

"Nunca alguien se puede arrepentir de moverse dentro de la Constitución que es lo que no hacen otros que van en contra no renovando y actúan en contra de los intereses de España. No renovar el CGPJ es muy perjudicial para los intereses de España y nuestro prestigio internacional", señala la ministra de Justicia, Pilar Llop, en La Brújula de Onda Cero, que explica por qué toman esta medida en este momento: "El TC es un órgano de naturaleza política, no judicial. El Gobierno apoya la iniciativa del grupo socialista en el marco de la Constitución. Son otros los que bloquean y es muy grave.

"El Ejecutivo no reforma nada relativo al poder judicial, no tiene ninguna competencia. Somos el país con mayor independencia, no nombramos ni proponemos a los vocales. Nadie nunca pensó que el PP, que tiene la llave para la renovación, fuera en contra. El Psoe ha buscado alternativas ante ese bloqueo", añade.

La Comisión Europea ha urgido por tercer año consecutivo a España a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a emprender una profunda reforma para reforzar su independencia, una petición que recoge el informe anual 2022 sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, publicado este miércoles.

"El PP tenía que haber entrado en la renovación hace tres años. Ha entrado en juego la Comisión Europea. Algo que me ha entristecido es que el PP haya criticado a España, poniendo verde al Gobierno y grupos parlamentarios y eso ha sido muy perjudicial", explica Llop que se muestra tajante: "El PP ha hurtado a los ciudadanos un CGPJ siempre que ha estado en la oposición. En esta legislatura vamos para cuatro años, es injusto y es lo que la Comisión Europea ha apuntado. Bloquear la renovación sí es politizar".

En cuanto a la nueva ley de memoria democrática, señala que "cada uno se expresa en los términos que considera oportuno. Lo que creo es que es una ley necesaria que condena el franquismo. Ocultar la verdad es otra forma de dañar a las víctimas. España es el segundo país del mundo con más personas desaparecidas en ese periodo".

Y hace balance de su año en el cargo: "Ha sido un año... tengo dos manos y las dos han estado ocupadas todo el tiempo. He estado atendiendo las estructuras con el mayor proyecto de cambio de la Justicia de nuestro país. Abordar ese cambio estructural es fundamental e importante. Hay muy buena sintonía con todas las comunidades para abordar este proyecto".