El presidente de ASAJA ha hablado en La Brújula sobre el malestar de las organizaciones agrarias después de haber sido desconvocadas a última hora de la reunión en el ministerio de Trabajo . "Hay personas que se han desplazado desde Sevilla o Extremadura y no estamos para estos caprichos", ha dicho Barato.

La polémica reunión en el ministerio de Trabajo sigue dando que hablar. Después de la 'no convocatoria' de las organizaciones agrarias de Andalucía y Extremadura, Pedro Barato ha reconocido que ha recibido una llamada de parte de Iglesias para disculparse.

"He tenido una llamada del jefe de gabinete del vicepresidente disculpándose por los errores en la convocatoria", ha anunciado el presidente de ASAJA. "Había personas desplazadas desde Sevilla o Extremadura, no estamos para estos caprichos y los ciudadanos y el sector agrario no se merecen estas formas de llevar el Gobierno".

Pedro Barato ha calificado lo ocurrido como "indescriptible": "Ha sido de lo más absurdo, para intentar tapar algo que no sé". Además, lo ha atribuido a una posible "mano negra": "Ha habido algún tipo de mano, no sé si negra o no, blanca diría; desde luego que se nos lo comunique a última hora debe ser alguna exigencia".

