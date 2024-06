Partha Dasgupta: "El cambio climático es un ejemplo de que estamos tratando nuestra atmósfera como si fuese un sumidero"

Es tiempo para hablar de los XVI Premios Fronteras del Conocimiento en Economía de la Fundación BBVA. Y en concreto del relacionado a Economía, Finanzas y Gestión de Empresas que ha recaído en el economista británico de origen hindú Partha Dasgupta.

Un premio concedido por sentar las bases de la economía medioambiental al realizar trabajos que buscan la interacción entre la vida económica y el entorno natural, incluida la biodiversidad. Un economista que siempre ha defendido que lo que más debería preocupar al mundo es valorar como afecta a la naturaleza los ecosistemas que estamos utilizando.

Dasgupta ya en la década de los setenta se cuestionaba si se podían sustituir los recursos agotables, limitados, por otros bienes. Y ante la respuesta negativo defendió que la economía debería conservar y repartir los recursos naturales a lo largo del tiempo..

El se sentía algo solo cuando hablaba de esto con sus colegas economistas en esa época, pero "como los científicos y académicos solemos trabajar casi en solitario, tampoco lo pasé tan mal", recuerda el economista.

"EL PIB no mide la riqueza de un país porque no incluye la depreciación de los activos. Si te cargas un ecosistema, la economía no lo va a registrar, el PIB no lo va a registrar. El PIB es el valor de mercado de los bienes y servicios que se producen en una economía".

La palabra aquí es bruto, "porque no tiene en cuenta esa depreciación". "Con lo cual puedes tener crecimiento del PIB, pero una depreciación abismal de la naturaleza", explica.

Esta relación que establece tan cierta entre la economía y el medio ambiente ha cambiado mucho desde que Dasgupta comenzó sus trabajos. "La manera en que se realizaban los cálculos económicos estaba un poco defectuosa". "Lo único que he hecho ha sido ofrecer un lenguaje formal para que el público pueda entender, criticar, y participar en las políticas públicas".

En cuanto a la reacción a la agenda verde que intenta desplegar la UE, "es un tema problemático porque a nadie le gusta perder su fuente de ingresos". "Sin embargo, lo que no nos damos cuenta como ciudadanos es de que cuando pensamos en ingreso, tenemos que tener en cuenta el ingreso neto, es decir, después de restar la depreciación del capital".

Ya estamos viendo los cambios de ese futuro deterioro, "el cambio climático es un ejemplo de que estamos tratando nuestra atmósfera como si fuese un sumidero". Con lo cual la atmosfera, "que es un bien capital se ha ido depreciando porque ya no funciona bien, y ahora nos estamos dando cuenta de que está generando este problema del cambio climático".

"Estamos destruyendo la vida, estamos perdiendo la biodiversidad, se han extinguido especies y todo esto va generando problemas para la polinización, disminuye la productividad de los suelos y poco a poco empezarán a surgir problemas como los que estamos viviendo con la atmósfera, es cuestión de tiempo".

"Mientras todos sepamos cuales son nuestras restricciones todo va bien. Lo que pasa que hay injusticia y por ahí empieza el problema". "Si las personas entienden por qué tienen que limitar su actividad no creo que les moleste, siempre y cuando lo hagan los demás también".

"Es muy efectivo demostrar que ganamos a nivel espiritual y mental cuando protegemos la naturaleza". El límite de los recursos de la tierra, el cálculo personal que Dasgupta ha hecho es que "la presión que estamos ejerciendo sobre la naturaleza es casi el doble de lo que la naturaleza tiene para ofrecernos de manera sostenible, es decir, estamos minando la naturaleza, la estamos mermando y eso se nota en la cantidad de especies que se están extinguiendo", explica.

Y afirma contundente que "le estamos exigiendo demasiado a la naturaleza. Es insostenible. Tendríamos que reducir nuestra demanda a la mitad".