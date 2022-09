El padre de la niña de Canet denuncia un "infierno mediático" diseñado por la Generalitat

La Asamblea por una Escuela Bilingüe denuncia que no se cumpla con el 25 por ciento de castellano en la enseñanza con un decreto apoyado por PSC y recurrido por PP, Vox y Ciudadanos. La plataforma ha convocado una manifestación este domingo este domingo y una de sus responsables, Ana Losada, explica en La Brújula los motivos.

"Queremos decir basta, cansado de la Generalitat que incumplen con la justicia desde hace tres décadas y los gobiernos que juegan con nuestros derechos por réditos políticos", lamenta Ana que añade que defienden que "el castellano debe ser lengua vehicular también en Cataluña. Esto no ocurre, solo se enseña en catalán. Todos los alumnos deben recibir contenidos en español y utilizarlo con normalidad. Los alumnos deben poder formarse correctamente en catalán y castellano".

"Del PSC esperamos más, pero sabemos lo que hay. Feijóo nos dijo que no podía venir por un congreso interno pero ya le dije que lo que importa es los hechos y no las palabras y esperamos que si llega a gobernar haga algo", señala sobre la presencia política en la marcha.

Javier Pulido, padre de la niña de Canet de Mar que reclamó el derecho de su hija al castellano en la escuela Turó del Drac dice que se ha "sentido muy acompañado por Asamblea para Escuela Bilingüe pero por las instituciones no. No están para proteger al ciudadano ni el gobierno catalán ni el de la nación. No solo el socialista, llevamos tres décadas así a merced de un mercadeo parlamentario".

"Tengo la absoluta certeza de que lo que sucedió fue un movimiento orquestado por el gobierno catalán. Se me señaló. Vamos a hacer que esta familia sufra un infierno mediático para que así el que se quiera hacer lo mismo se lo piense, eso se diseñó en el despacho oval de la Generalitat. Incluso querían hacer canelones con la carne de mi hija", denuncia.

Eso sí, pese a los malos momentos, no se arrepiente y lo volvería a hacer: "En el otro contrapunto hay un mensaje de solidaridad de toda España y si me dicen de repetir, lo volvería a hacer".