Paco de la Torre, alcalde de Málaga: "Podemos ser una ciudad muy atractiva sin morir de éxito"

Paco de la Torre, alcalde de Málaga, pasa por La Brújula y revela cuáles son sus preocupaciones en estos momentos: "No estoy con el chip electoral. Estoy con el día a día, el foro Transfiere y la Expo de 2027. Lo hacemos para servir a la humanidad. Vamos trabajando bien, con el Gobierno, La Corona, la iniciativa privada, la Expo sería una gran oportunidad para Málaga". Explica que este proyecto no requiere de gran cantidad de dinero: "Nadie se asuste que hay un programa grandioso de inversiones porque no es necesario, será lo justo".

Desvela la importancia de la decisión de Google de haberse trasladado a su ciudad: "La decisión de Google fue muy importante. Detrás vino Vodafone. Tenemos encanto y ahora tenemos una provincia muy complementaria con la ciudad. Tenemos virtudes y cualidades para ser una ciudad muy atractiva. Hay que evitar morir de éxito".

"Tenemos un plan de viviendas. Limitar los precios no sirve de nada. Hay que aumentar la oferta. Y en cuanto a la movilidad hay que tener una sostenible, facilitando autobuses interurbanos con carriles bus vao y animar a la gente a que deje el coche y coja el transporte público. También bicicletas eléctricas para poder moverse hasta las paradas de autobús", señala sobre los problemas de la vivienda y la movilidad.

En cuanto al problema de la vivienda turística subraya que busca "un modelo de turismo de calidad. Málaga es la ciudad que tiene más certificados de calidad de destino de España. El fenómeno que juegue en el mercado de viviendas es otra cosa". Ha recibido críticas por el proyecto de urbanismo vertical de la torre de Martiricos "La mayor parte de urbanismo que tenemos no es en vertical. Esto libera espacio. La ciudad necesita oficinas en la propia ciudad. Tiene bastantes más ventajas que inconvenientes la edificación en altura y crea una ciudad con ofertas nuevas que dan plus a la ciudad".

"El balance del año es positivo para España y para el Partido Popular. Es bueno que la oposición muestre solidez para que el Gobierno se esmere", añade. "Hay mucha gente interesada en el Málaga, de capital español, de capital extranjero. La fórmula sería que los actuales propietarios lleguen a acuerdos de venta con alguien", finaliza.