Miguel Tellado: "Bildu tiene encañonado a Pedro Sánchez"

El Gobierno sigue adelante con la reforma de la ley que permitirá rebajar las penas a presos de ETA por contabilizar el tiempo que han estado reclusos en cárceles de Francia.

El 14 de octubre será la fecha tope para abordar en el Pleno del Senado esta norma que conlleva la reducción de penas a 44 etarras encarcelados.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido disculpas a las víctimas por aprobar en el Congreso la reforma de esta ley y el portavoz del PP en el Congreso ha reiterado en 'La brújula' las disculpas.

Reconoce que han cometido un "error" y que el Grupo Parlamentario del PP y Vox han sido víctimas de un "engaño" por parte del gobierno y sus socios.

"Como portavoz del Grupo Popular solo puedo reconocer el error y pedir disculpas", dice. Además, pide al Gobierno que rectifique para que decaiga de forma automática esta reforma.

Tellado explica cómo al PP pasó por alto la enmienda que recogía una transposición de la directiva comunitaria a la legislación española.

El Gobierno ha actuado con premeditación, nocturnidad y alevosía

Por otro lado, reitera que han sido víctimas de un engaño de un gobierno que ha actuado con premeditación, nocturnidad y alevosía.

"El Gobierno de España puede parar esto", asegura. Recalca la voluntad del Gobierno de aliviar las penas a presos de ETA.

"Bildu tiene encañonado a Pedro Sánchez", recalca el portavoz parlamentario del PP. Dice que el Gobierno puede parar este disparate, si el ministro Bolaños envía un escrito al presidente del Senado.

Tellado reconoce que no vieron la gravedad y las consecuencias de esa enmienda y asegura que la "bajeza moral del PSOE no la comparte el PP". Pide que el PSOE no culpe al PP de lo que va a suceder porque es "únicamente decisión del Gobierno que obedece a pies juntillas lo que le manda Bildu".