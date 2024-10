Miguel Borra, CSIF: "Pedimos que millón y medio de personas tengan asistencia sanitaria de calidad"

Actualmente nos encontramos en un panorama político en el que la asistencia sanitaria de un millón y medio de personas, la referente a MUFACE, podría estar en el aire. Un número al que, dadas las condiciones en las que se encuentra la sanidad pública, no podría hacer frente eficazmente.

La última medida promulgada por el Gobierno para solventar la situación fue aumentar un 14% el presupuesto del nuevo concierto, el cual aún no se ha firmado. Ante este escenario, Rafa Latorre entrevista en 'La Brújula' a Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

"Quiero confiar en que MUFACE no peligra", apunta Borra. "Es un sistema que lleva funcionando desde el año 1975 y que es viable, pues está generando una buena atención a los funcionarios". Además, asegura, "la sanidad pública no podría asumir en este momento la atención de millón y medio de personas".

Respecto a la situación económica que atraviesan las mutualidades y la esfera que rodea a la tramitación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, Borra ha indicado que "aunque no hubiera (nuevos) presupuestos" se podría aumentar la subida propuesta por las aseguradoras.

Aun así, insiste en que "este tema debería estar ajeno al juego político, ya que estamos hablando de que un millón y medio de personas que reciben asistencia sanitaria a través de la mutualidad" están recibiendo una mala atención "debido a la infrafinanciación".

Según ha apuntado el presidente de CSIF estas personas "están teniendo periodos de espera muy largos para conseguir citas médicas o teniendo dificultades con el tema de medicamentos".

Nos encontramos con que el Estado no quiere hacerse cargo de una asistencia sanitaria de calidad

Asimismo, respecto al concierto que aún no se ha firmado, Borra ha señalado que "no tiene ningún sentido que a estas alturas no sepamos qué es lo que va a pasar en enero de 2025".

"Estamos hablando de personas que tienen tratamientos de larga duración, que pueden tener un cáncer o que pueden estar esperando una operación y que se pueden encontrar con que a partir del 1 de enero su médico les diga que no le pueden atender porque no hay concierto".

Borra ha dejado claro que si la situación no mejora, desde CSIF saldrán a la calle. "Estamos pidiendo que millón y medio de personas tengan derecho a una asistencia sanitaria de calidad".