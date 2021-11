Margarita Robles: "No me gusta que alguien utilice su posición en un Gobierno para la proyección personal"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado en 'La brújula' que el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado que este lunes ha anunciado el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, no está sujeto a ninguna concesión del Ejecutivo a ese partido.

Las claves internas no tienen nada que ver con la negociación de unos Presupuestos"

"No se deben mezclar las cosas. Las claves internas de los partidos no tienen nada que ver con una negociación de los Presupuestos", ha reiterado la ministra, quien afirma que las cuentas que pretende aprobar el Gobierno "son fundamentales para salir de la pandemia".

Presupuesto en Defensa

Sobre el presupuesto de su Ministerio, Robles ha explicado que tendrá un "crecimiento notable del 7%" y pone en valor los trabajos "fundamentales" que han realizado las Fuerzas Armadas durante este año: desde la nevada Filomena, la crisis de Afganistán o, actualmente, la situación de emergencia que viven los ciaudadanos de La Palma a causa de la erupción del volcán. En ese sentido, Robles ha asegurado que la UME permanecerá en la isla "el tiempo que haga falta".

Además, la ministra asegura que invertir en defensa supone "potenciar la industria española y la creación de puestos de trabajo". "Tenemos unas Fuerzas Armadas modernas, absolutamente comprometidas con el progreso que son un ejemplo en Europa y en el mundo", defiende Robles.

Ley de Amnistía

Preguntada por la Ley de Aministía, Robles asegura que es "intocable". En este aspecto, la ministra de Defensa considera que "todos nos tenemos que sentir muy orgullosos de la Transición porque supuso un esfuerzo de España por el diálogo. Ha sido modelo para muchísimos otros países".

Robles también ha opinado sobre el papel de OTAN, a la que ve como "una pieza clave de la Alianza Atlántica". Además, cree que "la UE tiene que ser un complemento muy importante de esa defensa. Estamos en un momento histórico muy importante", añade.

Por último, otro tema de actualidad que la ministra Robles ha abordado en la entrevista con Juan Ramón Lucas, es el hipotético futuro proyecto político de Yolanda Díaz, tras el acto que reunió a las cinco lideresas de izquierda en Valencia.

Futuro político de Yolanda Díaz

Margarita Robles no se muestra partidaria de que un cargo del Gobierno utilice el Ejecutivo para un proyecto personal: "No me que alguien utilice la posición en un Gobierno para la proyección personal. Es muy legítimo, pero no me parece adecuado". "Las prioridad de un Gobierno debe ser pensar en los ciudadanos, no en clave personal, y no hay que distraerse con otras inquietudes ", ha concluido.