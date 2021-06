El malestar de los magistrados: "Era delito de sedición y malversación. Vamos a dejar impune que un político meta mano en la caja pública"

María Jesús del Barco portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, contradice al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que aseguraba que los indultados han pagado por su delito: Si hubiesen pagado por ello no necesitarían indulto. Quedaba prisión no solo por sedición sino también por malversación pública". Y es en ese punto dónde María Jesús se muestra más contraria a los indultos: "El hecho de que un político meta en la caja pública ahora va a quedar impune, ese es el mensaje que estamos mandando a la sociedad"

"La condena que impuso el Tribunal Supremo es acorde con lo que dice el Código Penal. El otro día dijo Juan Carlos Campo que la labor de los jueces termina con la sentencia, pero no es así. Hay que ejercitar las sentencias y el Gobierno ha decidido que por utilidad pública que hay que concender un indulto. El informe que hizo el Tribunal Supremo dejaba poco margen de maniobra", explica la experta.

Lanza un mensaje a las figuras públicas: "Yo he pensado que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley, pero las personas que somos una figura pública deberíamos de ser un ejemplo para los demás."

Y rompe una lanza en favor de su colectivo: "Yo me he creído esto del estado de derecho. Parece que somos responsables también los jueces porque les hayamos condenado. No me educaron en esto cuando estudié la Constitución"

·