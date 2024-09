Kenia López Rabadán: "Esta pugna con España no es de los mexicanos, es solamente de López Obrador y de su heredera, Claudia Sheinbaum"

La diputada por el PAN (Partido de Acción Nacional) y vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de México, Kenia López Rabadán considera que "es muy lamentable lo que está pasando con el Gobierno mexicano, que es un gobierno populista, es un gobierno que para intentar ser popular en México, se crea estos enemigos, que claramente son enemigos de algunas personas, no del Gobierno mexicano, no del pías México en su conjunto".

"López Obrador tiene a sus abuelos que nacieron en Cantabria, es inaceptable que abra este frente con un país hermano. Yo soy diputada de la oposición y, por supuesto, no comparto lo dicho ni por López Obrador ni por su heredera. Es terrible lo que está pasando en nuestro país y, sobre todo, hay que reconocer que los lazos culturales, económicos, educativos, que tiene México con España deben ser más fuertes que los caprichos de un gobernante y, en este caso, de López Obrador", sostiene.

López Rabadán atribuye la decisión del Gobierno de vetar la presencia del Rey en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum a que "estamos pasando un sexenio terrible en términos de seguridad, está dejando una cifra de 200.000 mexicanos asesinados en estos seis años. Están construyendo una cortina de humo para que en México se esté hablando de esto y no se hable de problemas reales hoy en un México en donde claramente hay un colapso en el sistema de salud. Los mexicanos no tienen acceso a un sistema de salud digno en donde los jóvenes, los niños no están pudiendo acceder a escuelas de calidad".

"En el último examen de PISA, los niños en México están saliendo reprobados. Los temas económicos, los temas de seguridad brutales, los temas de estrategia en este sexenio los están tratando de disminuir. Esta pugna con España no es de los mexicanos, es de una sola persona que se llama López Obrador y que lamentablemente ahora también lo es de su heredera que se llama Claudia Sheinbaum".

Asegura que "no hay una necesidad de escuchar al rey pedir perdón por lo que ocurrió hace cinco siglos. No hay una necesidad de los mexicanos de escuchar un perdón. Lo que hoy los mexicanos quieren es seguridad, quieren que no se les asesine en los municipios que están hoy tomados por el crimen organizado. Lo que hoy los mexicanos quieren es poder ir a una escuela de calidad, quieren ir a un hospital y que haya medicinas. Como todo eso no existe, es claro que el Gobierno genera este tipo de manifestaciones para que se esté hablando de una supuesta pugna que no se tiene, que no es el sentir de los mexicanos en la calle, que claramente sabemos que hay muchísimas otras prioridades para nuestro país que estar pensando en un perdón de algo que, en estricto sentido, el presidente de la república debería de exigirles un perdón es a quienes hoy están dañando a nuestro país en este sexenio donde lamentablemente el crimen organizado ha tomado las riendas de muchos municipios. México tiene 2400 municipios, muchos de ellos están tomados por los delincuentes, donde las autoridades están coludidas con los delincuentes. Es algo terrible".

"¿Por qué ganó López Obrador, por qué ganó este gobierno populista, de izquierda, si no están dándole resultados a los mexicano?", se pregunta la diputada, "por repartir a través de programas sociales el dinero del erario, y eso no está mal, ayuda a los mexicanos a tener un dinero mensual, pero se necesita mucho más que eso, se necesita seguridad, educación, transportes de calidad, carreteras seguras, y todo eso no está sucediendo en nuestro país".

"Ahora vamos a estrenar una nueva presidenta que con el mismo corte populista de López Obrador parece que empezará este sexenio con estos mismos litigios, con estos mismos problemas como el que hoy se está teniendo con un gobierno como es el gobierno de España con quien millones de mexicanos podemos coincidir en que somos hermanos. Yo me apellido López Rabadán, está claro, millones de mexicanos reconocemos esta hermandad. Esta lucha no es de los mexicanos, es solamente de López Obrador y su heredera y nos deslindamos de este tipo de litigios que no queremos tener y que, al contrario, lo que queremos tener es un socio comercial, un socio educativo, un socio cultural con España".

Sobre Claudia Sheinbaum, "espero por el bien de México, que la próxima presidenta de México tome sus propias decisiones, pero que no se deje influir por su antecesor, yo espero que haya una relación con países que protegen derechos humanos y que la relación no solamente sea con Cuba, con Venezuela, yo espero que este gobierno de Claudia Sheinbaum no solamente quiera tenderle la mano a los gobiernos populistas, a esos gobiernos que violan derechos humanos, que empobrecen a sus naciones. Ojalá tome decisiones distintas a las de López Obrador. Se necesita a una mujer fuerte, empoderada, inteligente, pero sobre todo, se necesita a una mujer que tome sus propias decisiones y no esté haciendo eco a las necedades de un señor que claramente ha dañado a México y que enarbola hoy uno de los gobiernos más populistas y dañinos en América Latina. Lo que se está viviendo es altamente preocupante, hay una violación sistemática de derechos humanos, está destruyendo al poder judicial, algo terrible, tienen mayorías en el Congreso mexicano. Una mayoría que nos les dio el gobierno de México, sino las autoridades electorales por el gobierno de López Obrador votó el 54%, pero hay un 46% mexicanos no quieren este gobierno. Y hoy tienen las dos terceras partes de los votos en el Congreso para lastimar a la Constitución".

"Estamos viviendo una de las peores etapas en términos democráticos en nuestro México y, claramente, eso no le hace bien a ningún pañis a lo largo del mundo. Se necesitan contrapeso, se necesitan visones distintas y, por supuesto estaremos aquí desde el partido de Acción Nacional, el partido de oposición más fuerte en México, levantado la voz y haciéndole saber a México y al mundo que hay otra forma de entender a México y a las relaciones internacionales", señala.