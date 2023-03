José María Bellido, alcalde de Córdoba: "En el Congreso debería haber menos espectáculo y más soluciones entre grupos"

José María Bellido (Partido Popular), alcalde de Córdoba, explica en La Brújula por qué empiezan semanas muy importantes para su ciudad: "Ahora empieza nuestra gran época turística y nuestra gran época de convivencia, sobre todo de la ciudad. Empezamos con la Semana Santa, que aquí tiene también una fuerza y una tradición enorme. Y luego ya llega nuestro mayo, que es un mes fantástico, un mes que además de convivir con un buen tiempo, uno puede disfrutar de la fiesta de la Cruz. Se puede vivir una fiesta que es de las pocas, que es Patrimonio de la Humanidad en España, que es la Fiesta de los Patios, la más característica tradicional y singular de Córdoba. Y luego, por supuesto, nuestra feria, que es el colofón de las fiestas al final de año

Les ha costado pero ya empiezan a salir del problema y el hoyo en el que sumió la pandemia a Córdoba cuyos ingresos se basaban en gran porcentaje en el turismo de asiáticos: "Lo pasamos muy mal porque muchas veces se debate si el turismo es un fenómeno positivo o negativo para la ciudad. Y cuando desapareció por mucho, yo creo que esa reflexión quedó superada porque vimos que había muchas familias, muchas empresas que viven del turismo, que lo pasaron fatal y nos ha costado mucho trabajo, siendo sincero, volver a cifras similares, ya superiores a las que había antes de la pandemia, porque el turismo internacional en Córdoba tiene un peso importante y sobre todo teníamos un peso importante del turismo asiático, que es un turismo que todavía no se ha recuperado. Afortunadamente ya en los últimos meses el turismo nacional funciona estupendamente".

Su legislatura la resume como una montaña rusa: "Tuve ocho meses de un comienzo muy bueno. A los ocho meses de ser alcalde fue cuando llegó el confinamiento. A partir de ahí ha sido más de un año y medio centrado en ese confinamiento, con un problema económico enorme en la ciudad por la caída del turismo. Luego una grandísima noticia que fue que nos concedieron que Córdoba acogiera a la base logística del Ejército de Tierra, un proyecto de 350 millones de euros de inversión de 1600 empleos directo, con lo cual, ya te digo, ha sido toda una montaña de subidas y bajadas, de emociones. Se ha demostrado que la unión entre partidos políticos, entre instituciones, da buenos resultados para la ciudad y hoy tenemos una perspectiva de futuro mejor que el que teníamos en 2019".

Respecto a lo que hemos vivido en los últimos días en el Congreso, pone de ejemplo a su ciudad en la que ha sabido llegar a acuerdos con socios y oposición: "Nosotros hemos acordado y esperamos acordar y seguir teniendo acuerdos con VOX en materia económica. Hemos acordado con ellos presupuestos y ordenanzas fiscales y hubo un año que también logramos acordar el presupuesto con el Grupo Socialista. Son menos espectáculos como los que hemos vivido estos últimos días de atrás en el Congreso de los Diputados y más aportar soluciones con acuerdo entre los grupos".

"Córdoba es la ciudad más industrial de Andalucía. Es un dato curioso que suele pasar desapercibido, que está ahí, pero es cierto que siendo la ciudad más industrial, no es la industria principal sector de Córdoba, y tenemos una fortalezas en turismo en industrias tradicionales, que aquí no viene a sustituir nada porque sería insustituible decir yo te hago otra casi la recesión contraria. Nosotros no podemos dejar el turismo atrás porque ahora mismo no habría nada que pudiera sustituir todo el empleo y la riqueza que genera el turismo en la ciudad. Pero tenemos que ser consciente, como bien dices, que necesitamos abrir la economía local a otro tipo de industria, a otro tipo de servicios y logística", finaliza.