Jorge Dezcallar, ex embajador en Marruecos: "Enterarse por una carta filtrada es una chapuza"

Jorge Dezcallar da su visión sobre las consecuencias de la invasión en Ucrania: "La relación entre occidente y Rusia está mal y va a estar peor en un futuro próximo. Lo único positivo es la afirmación de Europa como eje geopolítico. Ponerse de acuerdo los 27 para un paquete de sanciones muy duro. Enviar 1000 millones de material militar, recibir los refugiados de Ucrania, son pasos necesarios. Es positiva también la revitalización de la OTAN. Lo que hizo Trump provocó una enorme desconfianza en Europa".

"La invasión de Ucrania forma parte de algo mucho más amplia. El fin del multilateralismo desde la II Guerra Mundial. Eso es lo que está siendo puesto en tela de juicio, no solo por Rusia, también China, India.. Para que se haga un reparto más acorde del poder mundial y no el de 1945. Rusia replantea la arquitectura de seguridad europea. Es el fin de un sistema", explica.

En su opinión son países con costumbres muy diferentes y no quieren adaptarse a las de occidente: "Quieren una geopolítica que no sirva a Occidente para señalarles con los derechos humanos, derechos de los trabajadores, de la mujer... ellos defienden que esos derechos son de occidente y ellos tienen otros. Y en cuanto a población somos una minoría"

"Es una guerra imperialista del siglo XIX con armas del siglo XXI. Es el fin de la era dominada por occidente y el inicio de una nueva era. Pero no podemos ver esa gran Rusia que pretende Putin", añade y subraya que pase lo que pase la solución será mala: "Putin ha perdido ya mucho. Está sufriendo unas sanciones brutales. Ojalá encontrar una salida a esto. Hay dos grandes imperios, el ruso y el de la UE y están en una zona de fricción. Todas las salidas son malas".

No sabe decir que es lo que puede pretender Putin como objetivo principal: "Zelenski maneja la comunicación bien, simboliza la resistencia. Los americanos le están dando inteligencia pero los rusos también la tienen y están jugando mucho. También la ciberguerra. Lo que me sorprende es que la potencia del ejército ruso no esta siendo plenamente utilizada. Lo que puede querer es arrebatar la zona del Mar Negro y del Donbás. Poner un gobierno que renuncie a la OTAN pero no sabemos lo que realmente quiere. Hay que tener cuidado para no cruzar la línea roja".

Y en cuanto a la situación en Marruecos cree que el Gobierno debe una explicación: "Ningún marroquí va a poner nunca un referéndum en el Sáhara. La idea de la autonomía es realista y puede dar una salida al conflicto. Hay una parte saharui que lo ve bien. Lo que ha sido un desastre es la presentación de todo esto. Enterarte por una carta filtrada es una chapuza. Hace falta una explicación del Gobierno en la que diga qué ventajas tiene. En Argelia están enfadados y hay que valorarlo y explicarlo"