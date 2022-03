Revilla sobre la guerra de Ucrania: "El gran beneficiado es EEUU"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, reconoce en Julia en la Onda que nunca hubiera imaginado estar en una guerra: "Me preguntó Pablo Motos si iba a haber una guerra y dije no. Respondí de forma racional. Pensaba que no iba a haber ningún insensato que la provoque".

Respecto al paro de transportistas, considera que el Gobierno se ha equivocado al no sentarse a hablar: "Se ha cometido un error. Nunca se puede menospreciar a un colectivo como este. No recibir a la gente es un problema. Tenían que haber recibido a esta agrupación nueva. Hay un malestar muy grande".

El gran problema que ve ante este panorama es que España se ha vuelto un país muy dependiente: "Cuando yo era pequeño, se decía que España era un país cerealista, hacíamos de todo. Nos hemos enterado que del pan que comemos en España solo producimos el 20 por ciento. Las energías renovables van con retraso, no hemos creado alternativas al gas y petróleo. Nos hemos vuelto un país muy dependiente. España no tiene petróleo ni para los mecheros ni gas para iluminar una farola"

Nos hemos vuelto un país muy dependiente. España no tiene petróleo ni para los mecheros ni gas para iluminar una farola"

"He sido detractor de la energía nuclear. En este momento no hay que cerrar ninguna. El tema que tiene que ganar Sánchez en Europa el 29 es cambiar el sistema de retribución del gas", añade.

Cree que en su momento fue un acierto equiparar el precio de la energía a la del gas, pero ahora ha cambiado la situación: "Cuando se decidió que el gas fuera el referente del precio de la energía fue una medida acertada para que las empresas invirtieran en renovables. No imaginaron que se iba a poner en un precio 5 ó 6 veces por encima de aquel".

Medidas para bajar el precio del combustible

No ve que la bajada de impuestos de combustibles sea suficiente: "Si se bajan los impuestos a los combustibles hay que aceptarlos. Pero ahora el margen que tiene España de bajar los impuestos es de 7 céntimos por el margen europeo. España bajando al nivel máximo que los puede bajar sería 7 céntimos.

Si las medidas no son suficiente haría un recorte de beneficios de las eléctricas del 50 por ciento y redistribuirlo entre los sectores afectados.

La medida tiene que ir por otro lado", y propone alguna medida más: "Yo haría lo de los 7 céntimos directamente. Si Europa acepta, desligar el precio del gas. Y si no es suficiente, un recorte de beneficios de las eléctricas del 50 por ciento y redistribuirlo entre los sectores afectados. Tiene que venir de arriba"

"EEUU es el gran beneficiado de esta situación"

En su opinión, el gran beneficiado económicamente de la guerra es EEUU y explica los motivos: "El gran beneficiado de esta situación es EEUU. Las empresas productoras de armamentos son americanas. Si no hay guerras quién larga toda esa munición. EEUU es el que tiene mayor reservas de gas y petróleo. Y el tercer sector es el farmacéutico, porque 15 de 20 farmacéuticas son de EEUU. Los mayores perjudicados Europa y sobre todo Ucrania"

"Putin es un enloquecido. Un ególatra, un dictador del mismo calibre que Hitler y prácticamente con las mismas teorías. Es ultracapitalista porque ha privatizado todo Rusia. La excusa es conquistar Ucrania. Ahora hay que analizar los que salen perjudicados de esta situación", finaliza.