Héctor Gómez: "El PSOE no plantea una investidura, se darán las explicaciones oportunas con o sin amnistía"

Héctor Gómez, ministro de Industria, Comercio y Turismo en funciones, responde las preguntas de Rafa Latorre en el Congreso. Sobre la no intervención de Pedro Sánchez ha comentado que ha sido una decisión que ha tomado el grupo parlamentario, que ha entendido que Óscar Puente "podía defender perfectamente la investidura". Ha explicado que "lo importante es el objeto de la investidura y del contenido las intervenciones". "Tampoco hay que hacer una interpretación más allá de lo que se ha podido exponer en la tribuna", ha añadido Gómez.

Lamenta el ministro que se haya hablado más de una hipotética segunda investidura "que de un proyecto para España". Comenta que el cuerpo de la intervención de Feijóo "pivota principalmente sobre una posible investidura de Sánchez y de los posibles apoyos". Añade que una investidura debe estar orientada a plantear las líneas para gestionar un país y que en el discurso del líder popular ha habido "más reproches al PSOE" que proposiciones.

Héctor Gómez asegura que a él no le consta que haya habido un intercambio de papeles de amnistía entre su partido y ERC. "Es el momento actual de Feijóo, si no alcanza los apoyos esta semana, se abriría una ronda de contactos y a partir de ahí es el momento, en todo caso del PSOE".

El PSOE no está planteando una investidura, no está tratando temas concretos en el arco parlamentario

En cuanto a si Puigdemont debería ser juzgado por sus delitos, el ministro en funciones declara que la posición del PSOE sobre esta cuestión ha sido pública y que no es una declaración que deban hacer ahora.

En términos de amnistía, afirma que en la intervención socialista no se ha mencionado en ningún momento este aspecto y que sólo se han referido a ella desde otras formaciones políticas.

Apela a no adelantarse a los acontecimientos porque todavía no ha llegado el momento: "El PSOE no está planteando una investidura, no está tratando temas concretos en el arco parlamentario. Si ese momento se da, se darán las explicaciones oportunas con amnistía, sin amnistía o como quiera la formación que represento articular una mayoría parlamentaria", concluye Héctor Gómez.