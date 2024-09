Haizam Amirah Fernández: "Netanyahu necesita mantener la guerra para que toda la sociedad israelí esté alrededor de su liderazgo"

Tras lo ocurrido la semana pasada, "se puede hablar de una nueva fase. Es un paso más hacia una escalada para mantener las operaciones bélicas en distintos frentes de esa guerra regional que ha ido en aumento y se ha recrudecido desde el pasado 7 de octubre por un motivo claro y es la falta de una solución política al conflicto israelí-palestino. Se ha ido recrudeciendo, principalmente, por la ausencia de un alto el fuego en Gaza que permitiera una desescalada que evitara que Oriente Medio entrara en un proceso de implosión".

Considera Haizam que La mayoría del mundo "ha pedido un alto al fuego en Gaza, la entrada de ayuda humanitaria para los civiles, la liberación de los rehenes israelíes en manos de los grupos palestinos. Eso no ha ocurrido, principalmente, porque EEUU ha vetado ese alto el fuego y al final las armas son las que están hablando".

El riesgo es que "esos pasos que van cada vez en aumento de ataques y de espiral de violencia entre los distintos actores en Oriente Medio, en lugar de resolver los problemas políticos y los conflictos que hay, en lugar de dar seguridad y estabilidad a la región, y seguridad para las poblaciones israelíes, palestinas, libanesas..., por desgracia, parece que el escenario cada vez va a más hacia más sufrimiento, destrucción, y más odio por generaciones venideras", señala.

"El Gobierno de Netanyahu entiende que puede conseguir sus objetivos mediante la fuerza bruta y cuentan para ello con el apoyo incondicional de la administración Biden actualmente. También esperan que llegue Trump a la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre, pero también cuentan con el silencio de otros muchos actores".

Según el analista, "la experiencia ha demostrado que solamente a base de armas no se ha resuelto ningún conflicto en Oriente Medio. La lógica de Hezzbolla es no ser derrotados o aniquilados es ya una victoria. No se está buscando una vía por la que puedan convivir israelíes y palestinos unos junto a otros y que Israel normalice su situación en Oriente Medio".

"Una buena parte de la población israelí no quiere poner fin a la ocupación de los territorios palestinos y que haya dos estados que convivan con garantías internacionales, con la seguridad garantizada, tanto para israelíes como para palestinos y esto es lo que está llevando a un cúmulo de contradicciones que parece ser que al final sale por la vía militar, es como se va a intentar resolver. Y la experiencia dice que por la vía militar únicamente eso no va a ir a mejor, y cada vez la resistencia, el odio, el resentimiento irá a más", sostiene.

"La dinámica de guerra contribuye a mantener a Netanyahu en el poder. Hay dos dinámicas, la primera la sensación de impunidad con la que cuenta el gobierno de Netanyahu que sigue recibiendo armas, principalmente de EEUU, y sigue recibiendo el apoyo, tanto diplomático como de inteligencia, etc.".

"La segunda dinámica, que es más personal de Netanyahu de sus colaboradores y sus colaboradores cercanos. Netanyahu sabe que si la guerra cesa Gaza, ahora en Líbano, en otros frentes que puedan surgir, sabe que él pierde el puesto de primer ministro porque la sociedad israelí le va a pedir cuentas por el enorme fracaso que supuso el 7 de octubre del año pasado que no defendió y no protegió a su país, a su población. Pero mientras haya guerra, él considera que sigue en el puesto y con ello mantiene la impunidad, y esta es la clave".

Netanyahu "necesita mantener la guerra para que toda la sociedad israelí esté alrededor de su liderazgo y, por desgracia, desde el exterior no se le está poniendo freno. No se está evitando que toda la región se vea arrastrada hacia una posible guerra regional y con la implicación ya directa de ejércitos y de estados, no solamente de grupos armados y milicias".

Haizam asegura que "esto es un fracaso del sistema internacional, un fracaso de los mecanismos de mediación, de desescalada, de diplomacia, es un fracaso también de quienes hablan de respetar el derecho internacional humanitario, del sistema internacional basado en normas, cuando lo que se está viendo son monstruosidades contra civiles, y esto es algo que va a tener consecuencias para aquello que creemos que el sistema internacional se ha de basar en el derecho, en unas normas, y que la vida humana debe ser protegida, y los civiles, y la infancia".

"EEUU es una pieza clave de lo que está pasando en Oriente Medio, las armas son estadounidenses, el apoyo absoluto es de la administración Biden, varios vetos de EEUU para alcanzar un alto el fuego en Gaza. En el caso del Líbano, EEUU está dando el apoyo total a Israel, ataques contra medios de comunicación, ataques contra civiles, contra instalaciones, contra trabajadores humanitarios, contra organizaciones no gubernamentales".

En cuanto a Joe Biden, "por su declarado sionismo, ha optado porque el interés de EEUU sea dar un apoyo total y absoluto a todo lo que haga el gobierno israelí, que es el gobierno más ultra de la historia del estado de Israel desde que se fundó en 1948".

Israel es uno de los países "más deseosos de que Trump vuelva a la Casa Blanca que dará un apoyo total y absoluto a Israel, a sus políticas, a sus proyectos de economización, etc".

"No parece que vaya a haber mucha diferencia entre Donald Trump y Joe Biden en ese aspecto, la duda es si Kamala Harris pueda estar más atenta a lo que la sociedad estadounidense está pidiendo, sobre todo, votantes demócratas, votantes independientes y también un porcentaje muy considerable de votantes republicanos han pedido un alto el fuego humanitario en Gaza desde hace muchos meses, pero la Casa Blanca no ha escuchado estas peticiones", concluye.