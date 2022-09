Francisco Millán, eurodiputado del PP: "No hay otra opción que recurrir el veto de Bruselas a la pesca"

El Gobierno español advirtió hoy de que recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el reglamento de la Comisión Europea (CE) que cierra a la pesca de fondo 87 zonas sensibles de las aguas comunitarias en el Atlántico noreste, si Bruselas no suspende y revisa esa prohibición a las capturas en aguas profundas.

Francisco Millán, eurodiputado del Partido Popular, pasa por La Brújula y reflexiona sobre las consecuencias que puede traer este veto para España: "Esta medida que consideramos precipitada y que debería reconsiderar el comisario, es muy preocupante y se debería estudiar el impacto. Son cuatro países afectados, España, Portugal, Francia e Irlanda. Galicia es la primera zona pesquera de Europa".

"La parte política ya está casi agotada y veo inevitable la parte judicial. Me temo que va a haber que ir al Tribunal de Justicia. El ministro está en la línea de recurrir me parece. No veo que haya otra posibilidad, lo bueno sería que ese recurso tuviera un efecto suspensivo", añade.

Y se muestra crítico con el ministro Garzón: "No sé en qué está pensando, lo mismo tampoco come pescado. Es tremendo. El miércoles ya me llamaron compañeros preguntando por este tema. Es llamativo".

La zona clausurada abarca 16.419 kilómetros cuadrados reservados a la protección de los ecosistemas marinos vulnerables entre los 400 y 800 metros de profundidad, lo que representa el 1,16 % de las aguas comunitarias del Atlántico noreste.

Los cierres afectan a los buques que cuentan con redes de arrastre de fondo, dragas, redes de enmalle de fondo, palangres de fondo, nasas o almadrabas.