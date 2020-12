Eneko Andueza: "La tauromaquia tiene ideología y es tan amplia que cabemos la gente de derechas e izquierdas"

"Creo que no se generaba una polémica tan grande desde que Palomo cortó el último rabo en Madrid ", ha bromeado el autor de 'Los toros desde la izquierda', Eneko Andueza. "La tauromaquia tiene ideología: es tan amplia en la que entra tanto gente de derechas como de izquierdas", asegura Andueza.

Opina que en el espectáculo de la tauromaquia, no va uno a ver sufrir un animal. "Vemos un momento estético y heroico, como una persona se juega de manera irracional la vida... dista mucho del regodeo sangriento que intenta apelarnos algunos: es todo lo contrario", reflexiona el autor, que asegura que lo último que quiere un taurino es ver al "toro sufrir".

"Los toros son una fiesta que el pueblo reivindica para sí", asegura Andueza, que defiende que la tauromaquia tiene elementos "intrínsecamente de izquierda". "Incluso hay tauromaquia feminista", apunta el autor, porque ha habido mujeres que han reivindicado su condición de poder torear como un hombre.

"La parte de la izquierda que nos critica porque nos gustan los toros es una actitud muy propia de izquierda, la de censurarnos es ir a ver los toros... se está coaccionando a la gente para que no vayan a los toros, y eso es un actitud tremendamente rancia", reflexiona. "Si hay un acto transgresor hoy es ir a un espectáculo de tauromaquia, y algo típico es censurar a los demás", lamenta el socialista sobre una actitud que le parece impropia del siglo XXI.

Amenazas de muerte en las redes sociales

El autor ha sufrido amenazas, incluso de muerte, en redes sociales. "Es tremendo tener que soportar esto por ser socialista y aficionado a los toros", tuiteaba Andueza.

Ante los que le critican por no saber que es de izquierdas, dice que no necesita "lecciones de libertad y de socialismo". "Es probable que los que se dediquen a repartir carnés de izquierdas no hubieran tenido el valor de jugarse la vida como nos la jugamos por pensar como pensamos", recuerda sobre los años en los que tenía que ir escoltado para protegerse de la violencia de ETA.

Asegura que el apoyo de EH Bildu en los Presupuestos es "coyuntural": "Ojalá que mi partido no se tuviera que apoyar en partidos así, yo vivo sin odio pero a la izquierda abertzale le queda mucho dolor que reconocer, ojalá que dentro de poco podamos decir que han recorrido ese camino".

Carmen Calvo, de izquierdas y taurina

Sergio Torres, Director General de Derechos Animales, cargo que responde al ministerio de Iglesias y además es miembro de Podemos, ha criticado a Carmen Calvo por prologar un libro elogioso con la tauromaquia.

"Desde el respeto, sorprende mucho como en la actualidad se puede argumentar la defensa de la tauromaquia desde una visión progresista, el PSOE en origen rechazaba este cruel espectáculo. Si Pablo Iglesias Posse dirigiera ahora el PSOE, tú y Carmen Calvo podríais ser expulsados", tuiteaba Torres.