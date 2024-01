El duro relato de la sobrina de un rehén de Hamás: "No sabemos si está vivo"

El Ayuntamiento de Madrid ha rendido homenaje este jueves a las víctimas judías del Holocausto nazi, en el marco del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, y ha vuelto a pedir la liberación de los rehenes del grupo terrorista Hamás.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha asegurado que en la ciudad de Madrid no cabe ni el antisemitismo ni el racismo y ha advertido que “estamos viendo una ola de antisemitismo que hay que frenar cuanto antes”, especialmente a partir de los “salvajes atentados terroristas” de Hamás en Israel de hace tres meses.

Tal Wax, es la sobrina de uno de esos rehenes que siguen bajo el cautiverio de Hamás. Su tía fue liberada hace unas semanas: "De mi tío sabemos únicamente lo que nos ha contado mi tía al ser liberada. Era el día 51 y ahora estamos en el 111. Él en ese momento estaba vivo pero no sabemos más".

"No está bien. Sabe lo que es vivir en cautiverio y como torturan y tratan a los rehenes sin comer, sin dormir sin ducharse, está muy preocupada", añade.

El testimonio de su tía es terrible pese a que no quiere dar todos los detalles: "Hay muchas cosas que no quiere compartir porque considera que ya ha sufrido mucho y no quiere que suframos también. Hay detalles que no quiere compartir pero sí sabemos cómo ha vivido y cosas concretas".